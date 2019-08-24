









Три человека погибли, еще двое ранены сегодня в ДТП на трассе «Волгоград – Москва» в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, автоавария произошла на 708 км федеральной дороги примерно в 4 утра. Автомобиль Хендай Солярис выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Жирновск-Москва».









Водитель автомобиля и 2 пассажира скончались, еще двое госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Среди погибших 10-летний мальчик, 12-летняя девочка в реанимации. Также пострадала женщина. Машина, которая врезалась в автобус, была из Карелии.