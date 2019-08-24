Происшествия

На трассе «Волгоград – Москва» при столкновении автобуса с легковушкой из Карелии погибли 3 человека

Происшествия 24.08.2019 07:08
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24.08.2019 07:08





Три человека погибли, еще двое ранены сегодня в ДТП на трассе «Волгоград – Москва» в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, автоавария произошла на 708 км федеральной дороги примерно в 4 утра. Автомобиль Хендай Солярис  выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Жирновск-Москва». 


Водитель автомобиля и 2 пассажира скончались, еще двое госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Среди погибших 10-летний мальчик, 12-летняя девочка в реанимации. Также пострадала женщина. Машина, которая врезалась в автобус, была из Карелии. 
Видео: Павел Шварев.


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