Память жертв варварской бомбардировки Сталинграда почтили на митинге в центре Волгограда





Сегодня 77-я годовщина одного из самых страшных дней в истории Сталинграда - Волгограда. В жаркий воскресный день 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут фашисты начали бомбить город. Бои в то время шли всего лишь в 60 км - на Дону, в Сталинграде в то время находились 13 госпиталей с ранеными бойцами Красной армии. Утром немецкие танки 14-го танкового корпуса генерала Витерсгейма вышли к Волге восьмикилометровым коридором и остановились в 3 километрах от стен Тракторного завода, а во второй половине дня фашисты приступили к ковровым бомбардировкам Сталинграда. Одновременно в воздухе можно было насчитать до 80 самолетов - они делали круг над Волгой, а затем начинали бомбить город, из которого не было эвакуировано мирное население. Подсчитать точное количество погибших в те дни в Сталинграде невозможно. Историки называют приблизительную цифру - около 43-х тысяч человек. Ежегодно 23 августа жители Волгограда, детьми пережившие страшные бомбежки, собираются на памятный митинг у Вечного огня в центре Волгограда. Боль сквозь десятилетия - в фоторепортаже ИА «Высота 102».















