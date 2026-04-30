



Волгоградстат сегодня, 30 апреля, выдал данные о среднесписочной численности работников организаций Волгоградской области по состоянию на январь-февраль 2026 года в преддверии Первомая.

Так, в регионе на начало года трудились в различных сферах 523,7 тыс. человек. В структуре занятости наибольшее количество работников приходится на обрабатывающие производства – 18,5%. В здравоохранении занято 12,3% работников, секторы торговли и образования составляют по 11,2% от общей численности.