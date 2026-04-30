Под Волгоградом построят километровую взлетно-посадочную полосу

Новую взлетно-посадочную полосу с асфальтобетонным покрытием построят на территории центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в облкомдортрансе, все работы должны быть завершены до конца 2026 года.
Длина взлетно-посадочной полосы составит 1100 м, ширина — 23 м; протяженность рулежной дорожки — 867 м, ширина — 7 м. Новый объект позволит принимать, выпускать и обслуживать различные воздушные суда, в том числе легкомоторные самолеты. Также полосу будут использовать в сфере внутриобластных перевозок пассажиров воздушным транспортом.
