



Рособрнадзор обновил методические рекомендации по организации единого государственного экзамена. По данным «Парламентской газеты», в 2026 году учителям и охранникам запрещено устраивать ручной досмотр перед запуском школьников в аудиторию.

- Организаторы и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам. Если сработает металлоискатель, они могут предложить школьнику добровольно передать предмет, вызвавший сигнал, сопровождающему или оставить в помещении для хранения, — сообщают журналисты со ссылкой на опубликованное постановление.

Отметим, при отказе сдать запрещённый предмет школьников не допустят до написания экзаменационных материалов. Повторно получить допуск к ЕГЭ нарушители смогут лишь с разрешения председателя экзаменационной комиссии.

