



Медучреждения Волгограда в экстренных случаях готовы к приему пациентов из Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, речь идет о трех муниципальных образованиях – Знаменске, Черноярском и Ахтубинском районах. При наличии у жителей соседнего региона показаний к экстренной госпитализации в стационары третьего уровня по профилям "кардиология", "акушерство и гинекология", "неонтология" - их направят санитарным транспортом в город-герой. Аналогичный порядок взаимодействия налажен между экстренными медицинскими службами Волгоградской области и Калмыкии, а также Воронежской области.

Сегодня и.о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов находится с рабочим визитом в Волгограде. Известно, что он планирует посетить больницу скорой помощи № 25 и областной онкодиспансер.



