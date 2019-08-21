Здравоохранение

Как продлить здоровье и молодость суставов

Здравоохранение 21.08.2019 15:34 Реклама
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21.08.2019 15:34 Реклама


Многие заболевания оказывают негативное влияние на внешний вид и состояние тела. Но наиболее глубокие эмоциональные переживания связаны с утратой качества жизни. Сохранить его — главное, ведь за этими словами порой стоит вся жизнь.
Специалисты Елатомского приборного завода рассказали читателям  ИА «Высота 102» об инновационных разработках в области домашней физиотерапии, которые могут помочь продлить здоровье и молодость. 
Наиболее распространенные заболевания суставов — артрит и артроз. Несмотря на то, что отличаются друг от друга, нередко одно заболевание влечет за собой и другое. Боль и воспаление – вот что, как правило, в первую очередь всегда беспокоит при этих заболеваниях. 
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД — новое поколение физиотерапевтических изделий для лечения магнитным полем. Его основная и главная особенность — особые параметры воздействия, которые разработаны для оказания помощи против боли и воспаления.

Три режима АЛМАГа+ созданы для применения в лечебных учреждениях и в домашних условиях, в соответствии с текущим состоянием  пациента. 
1. Новый противовоспалительный и обезболивающий режим даст возможность как можно быстрее избавиться от обострения заболевания.
2. В основном режиме заложены классические параметры магнитного поля, которые способствуют не только лечению суставов, но и профилактике обострения заболевания.
3. Щадящие параметры режима для лечения детей позволяют проводить процедуры малышам уже от 1 месяца жизни.
Действие АЛМАГа+ направлены на:
— снятие боли и воспаления;
— укрепление стенок сосудов, вен и артерий;
— нормализацию питания и восстановление хрящевой ткани;
— улучшение двигательных функций.
Аппарат АЛМАГ+ применяется для лечения:
— артрита,
— артроза,
— остеохондроза, в т.ч. шейного,
— грыжи межпозвоночных дисков,
— остеопороза,
— последствий травм. 
«Перед приобретением аппарата для домашней физиотерапии по рекомендации специалиста человек оценивает: может дешевле посещать физиокабинет в поликлинике? 
Однако при ограничении движений добраться до поликлиники бывает мучительно больно и не бесплатно. А поддерживающие курсы физиотерапии при дистрофических изменениях суставного хряща, состояния хронического и прогрессирующего, нужны несколько раз в год», — отмечают в компании.

АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ». 
Телефон справочной службы: 8-800-707-07-88
on-line заказ на сайте      www.volgofarm.ru      
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

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