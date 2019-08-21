Как продлить здоровье и молодость суставов





Многие заболевания оказывают негативное влияние на внешний вид и состояние тела. Но наиболее глубокие эмоциональные переживания связаны с утратой качества жизни. Сохранить его — главное, ведь за этими словами порой стоит вся жизнь.

Специалисты Елатомского приборного завода рассказали читателям ИА «Высота 102» об инновационных разработках в области домашней физиотерапии, которые могут помочь продлить здоровье и молодость.

Наиболее распространенные заболевания суставов — артрит и артроз. Несмотря на то, что отличаются друг от друга, нередко одно заболевание влечет за собой и другое. Боль и воспаление – вот что, как правило, в первую очередь всегда беспокоит при этих заболеваниях.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД — новое поколение физиотерапевтических изделий для лечения магнитным полем. Его основная и главная особенность — особые параметры воздействия, которые разработаны для оказания помощи против боли и воспаления.





Три режима АЛМАГа+ созданы для применения в лечебных учреждениях и в домашних условиях, в соответствии с текущим состоянием пациента.

1. Новый противовоспалительный и обезболивающий режим даст возможность как можно быстрее избавиться от обострения заболевания.

2. В основном режиме заложены классические параметры магнитного поля, которые способствуют не только лечению суставов, но и профилактике обострения заболевания.

3. Щадящие параметры режима для лечения детей позволяют проводить процедуры малышам уже от 1 месяца жизни.

Действие АЛМАГа+ направлены на:

— снятие боли и воспаления;

— укрепление стенок сосудов, вен и артерий;

— нормализацию питания и восстановление хрящевой ткани;

— улучшение двигательных функций.

Аппарат АЛМАГ+ применяется для лечения:

— артрита,

— артроза,

— остеохондроза, в т.ч. шейного,

— грыжи межпозвоночных дисков,

— остеопороза,

— последствий травм.

«Перед приобретением аппарата для домашней физиотерапии по рекомендации специалиста человек оценивает: может дешевле посещать физиокабинет в поликлинике?

Однако при ограничении движений добраться до поликлиники бывает мучительно больно и не бесплатно. А поддерживающие курсы физиотерапии при дистрофических изменениях суставного хряща, состояния хронического и прогрессирующего, нужны несколько раз в год», — отмечают в компании.





АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ».

Телефон справочной службы: 8-800-707-07-88

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Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:ОГРН 1026200861620 Реклама 16+





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