Расследования 21.08.2019 13:04
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21.08.2019 13:04
Директор кредитного потребительского кооператива «Гранит» из Жирновского района за халатность получил уголовную статью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, приговор в отношении Николая Перепелкина вступил в законную силу.
Мужчина проявлял чрезмерную доброту к заемщикам кооператива. Физические лица, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств получали на длительное время кредиты по заниженным ставкам. При этом Перепелкин не удосуживался проверять залоговое имущество дебиторов. Из-за беспечности директора кооператив потерял возможность расплатиться со своими вкладчиками. Общая сумма нанесенного организации материального вреда составила почти 36 млн рублей. При этом задолженность перед пайщиками возросла почти до 100 млн.
В суде Перепёлкин свою вину не признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.
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