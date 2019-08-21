





Настоящая драма разыгралась накануне в одной из квартир дома по ул. 8-ой Воздушной Армии Дзержинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 23-45 час. по каналу «112» в дежурную часть полиции поступило сообщение от 49-летней гражданки, которая попросила вызвать наряд полиции в одну из квартир жилого дома по ул. 8-ой Воздушной Армии Дзержинского района. По словам заявительницы, ее 36-летний, состоящий на учете психоневрологическом диспансере сожитель ведет себя неадекватно, угрожает причинением телесных повреждений ей и себе. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, бригада спасателей и медиков. Информация подтвердилась. Находившийся в квартире мужчина, запершись вместе со своей сожительницей, стал угрожать ей и сотрудникам полиции причинением телесных повреждений.

В ходе переговоров мужчина отпустил женщину, а позже, открыв дверь, с применением двух ножей нанес телесные повреждения сотруднику патрульно-постовой службы, экипированного бронежилетом.

В сложившейся ситуации сотрудники полиции, действуя согласно ФЗ «О полиции», применили табельное оружие. При поддержке спецподразделения Управления Росгвардии мужчина был нейтрализован и задержан. В результате применения оружия мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован. Сотруднику полиции оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. По факту применения табельного оружия назначено проведение служебной проверки. Предварительно факт применения оружия признан правомерным. На месте происшествия проводятся дальнейшие следственные действия.