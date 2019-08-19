Губернатор сравнил новое оборудование волгоградского онкодиспансера с космическим кораблем

Здравоохранение 19.08.2019 12:37
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19.08.2019 12:37
Долгожданное для пациентов и медиков оборудование введено в эксплуатацию в Волгоградском областном онкодиспансере. Поставленные в медицинский центр два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии позволят в разы повысить эффективность и скорость лечения больных, сообщает ИА «Высота 102». На одном из аппаратов будут проводиться радиохирургические операции. Ранее пациентам для получения такого лечения приходилось ездить в крупные столичные медицинские центры.
«Это самый лучший аппарат лучевой терапии, который существует в мире. Таких в южном федеральном округе сегодня нет», - пояснила заведующая радиотерапевтическим отделением онкодиспансера Екатерина Петрова. В областном онкоцентре, как рассказали специалисты, теперь могут облучать различные виды опухолей любых размеров в самых труднодоступных местах с минимальным повреждением здоровых тканей.
Раньше, к примеру, при лечении рака головного мозга облучали всю голову больного. Новое оборудование позволит направить лучи непосредственно на очаги опухоли, даже если их несколько. Количество процедур тоже сократится – с 30 сеансов до 3-5.
С ходом модернизации онкологического диспансера сегодня ознакомился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сначала он побывал на площадке строительства нового лечебно-диагностического корпуса, в котором разместятся детская и взрослая поликлиники, диагностические лаборатории и три хирургических отделения. Три этажа здания уже возведены. Всего их будет девять, включая два цокольных. Каркас здания, по словам главы региона, должен быть готов к концу текущего года. Далее специалисты приступят к монтажу инженерных систем.
Глава региона осмотрел и открытое весной этого года после капремонта радиологическое отделение. Палаты, каньоны для лучевой терапии выглядят современно и уютно. «Лучевое лечение проводится длительное время – до 50 дней. Поэтому для больных мы постарались создать наиболее комфортную обстановку», - говорит завотделением Екатерина Петрова. Отделение рассчитано на 110 коек круглосуточного стационара, еще 10 – дневного стационара.
Продемонстрировали медики диспансера губернатору и сами аппараты лучевой терапии, закупка которых обошлась бюджету в 608 млн рублей. Руководство онкоцентра рассчитывает, что в ближайшие время количество пациентов, в том числе из соседних регионов, в учреждение значительно возрастет. «Новые линейные ускорители как снайперская винтовка точно уничтожают больные клетки без повреждения здоровых, - отметил Андрей Бочаров. - Это оборудование можно сравнить с космическим аппаратом. Люди, которые здесь трудятся, – высокие профессионалы, не хуже по квалификации, чем космонавты. Это очень точная и ювелирная работа». Главврач онкодиспансера добавила, что специалисты радиологического отделения прошли стажировки в клиниках Швейцарии и Германии, где имеется подобное оборудование.
В дальнейшем на территории онкологического диспансера также планируется возвести еще четыре каньона для установки аппаратов лучевой терапии, а также центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармацевтических препаратов. До конца 2021 года в регионе должны запустить 14 центров амбулаторной онкологической помощи, которые будут работать в муниципальных районах. Развитие онкологической службы области проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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