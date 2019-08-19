Здравоохранение

Выезд педиатра на дом: ежедневно и по любому поводу

Здравоохранение 19.08.2019 08:45 Реклама
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19.08.2019 08:45 Реклама


Родители вызывают домой врача из поликлиники, когда у ребенка сильная лихорадка, инфекционное заболевание, опасное для здоровых детей (например: ветрянка), симптомы отравления (диарея и рвота). А если маму просто тревожит состояние ребенка, казалось бы, без веских причин? В этом случае на помощь в любой день недели придет педиатр из сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН».
С какими вопросами можно обратиться к специалисту клиники, ИА «Высота 102» рассказала врач-педиатр Давыдова Светлана Сергеевна.
Если нет возможности приехать в клинику самостоятельно, или дети плохо переносят дорогу, или родителям просто комфортнее поговорить с доктором  в привычной  обстановке, врач-педиатр клиники приедет домой. При этом доктор выпишет рецепт или справку, откроет больничный лист.

У вас появился малыш и вы, чтобы не подвергать его опасностям контакта с нездоровыми людьми,  не хотите везти его на осмотр в поликлинику? Мамы грудных детей часто тревожатся по пустякам, в связи с отсутствием опыта и знаний по уходу за новорожденным. Вам нужны рекомендации по грудному вскармливанию, купанию, прогулкам, уходу за кожей новорожденного? Смело звоните нам!
У малыша режутся зубки, появились высыпания на коже, изменился характер стула или ребенок стал хуже спать....  Добрый, внимательный, отзывчивый доктор уделит вашему малышу максимум внимания, ответит на все беспокоящие вопросы, развеет страхи и, при необходимости, взвесит кроху.
Дети до 4-х лет не могут точно описать словами свои жалобы и с уверенностью показать место, где болит. В этой ситуации поможет вызов врача на дом.
Даже, если у ребенка нет высокой температуры тела, но малыш слишком капризен, отказывается от еды, плохо спит и постоянно плачет — это тоже повод позвонить нам. 
Мы всегда рады сделать все необходимое, чтобы наши маленькие пациенты росли здоровыми и крепкими.
Подробности можно узнать на сайте  или по телефону +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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