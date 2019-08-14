В Волгограде карманница похищала деньги у больных

Расследования 14.08.2019 09:31
3352 4
14.08.2019 09:31
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Волгограду задержали профессиональную «карманницу». 28-летняя ранее неоднократно судимая за кражи женщина, прибывшая несколько месяцев назад в Волгоград к родственникам, подозревается в причастности к совершению серии краж личного имущества граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, местом совершения преступлений задержанная выбирала очереди в медицинских учреждениях. Используя рюкзак как прикрытие своих действий от посторонних взглядов, женщина занимала очередь за своей «жертвой» и как бы нечаянно толкала, тем самым отвлекая внимание, а после из карманов, сумок похищала кошельки, сотовые телефоны. Денежные средства подозреваемая тратила на собственные нужды, а также на подарки для родственников. В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленницы к преступлениям на территории города Волгограда. Уже известно о пяти фактах краж.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
25581 29
06.08.2019 12:40
22912 45
25.07.2019 11:46
22796 43
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
2572 Обсудить
В Волгограде полицейские ищут свидетелей падения ствола дерева на девушку13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2570 4 Обсудить
«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибку12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
5788 14 Обсудить
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4146 1 Обсудить
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3416 5 Обсудить
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1258 2 Обсудить
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4400 8 Обсудить
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25581 29 Обсудить
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в Волгограде06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5648 1 Обсудить
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средств06.08.2019 12:47
Расследования 06.08.2019 12:47
4851 11 Обсудить
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина06.08.2019 12:40
Расследования 06.08.2019 12:40
22912 45 Обсудить
Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногу06.08.2019 10:56
Расследования 06.08.2019 10:56
1472 3 Обсудить
В Волгограде адвокат «кинул» своего подзащитного на 6 миллионов рублей06.08.2019 10:34
Расследования 06.08.2019 10:34
3556 4 Обсудить
В Волгоградской области врача - патологанатома уличили в служебном подлоге05.08.2019 18:02
Расследования 05.08.2019 18:02
13412 3 Обсудить
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП05.08.2019 11:15
Расследования 05.08.2019 11:15
7241 6 Обсудить
Реклама