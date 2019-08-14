Расследования

В Волгограде карманница похищала деньги у больных

Расследования 14.08.2019 09:31
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14.08.2019 09:31


Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Волгограду задержали профессиональную «карманницу». 28-летняя ранее неоднократно судимая за кражи женщина, прибывшая несколько месяцев назад в Волгоград к родственникам, подозревается в причастности к совершению серии краж личного имущества граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, местом совершения преступлений задержанная выбирала очереди в медицинских учреждениях. Используя рюкзак как прикрытие своих действий от посторонних взглядов, женщина занимала очередь за своей «жертвой» и как бы нечаянно толкала, тем самым отвлекая внимание, а после из карманов, сумок похищала кошельки, сотовые телефоны. Денежные средства подозреваемая тратила на собственные нужды, а также на подарки для родственников. В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленницы к преступлениям на территории города Волгограда. Уже известно о пяти фактах краж.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. 

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