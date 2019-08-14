В Волгограде карманница похищала деньги у больных

28-летняя ранее неоднократно судимая за кражи женщина, прибывшая несколько месяцев назад в Волгоград к родственникам, подозревается в причастности к совершению серии краж личного имущества граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду,

местом совершения преступлений задержанная выбирала очереди в медицинских учреждениях. Используя рюкзак как прикрытие своих действий от посторонних взглядов, женщина занимала очередь за своей «жертвой» и как бы нечаянно толкала, тем самым отвлекая внимание, а после из карманов, сумок похищала кошельки, сотовые телефоны. Денежные средства подозреваемая тратила на собственные нужды, а также на подарки для родственников.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленницы к преступлениям на территории города Волгограда. Уже известно о пяти фактах краж.