В Волгоградской области задержали сбежавших пациентов психбольницы

Расследования 11.08.2019 19:50
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11.08.2019 19:50
В Калачевском районе полицейские задержали осужденных, самовольно покинувших психбольницу в Ложках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержание произошло около хутора Ляпичев. Сообщение об их побеге поступило в дежурную часть отдела МВД России по Калачевскому району в половине шестого утра. Пациенты психбольницы покинули палату через окно второго этажа, отжав металлические решетки. Один из мужчин был осужден за убийство, другой – за угон автомашины и грабеж. Во время побега никаких преступлений они не совершили. В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение.
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