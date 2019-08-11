Расследования

В Волгоградской области задержали сбежавших пациентов психбольницы

Расследования 11.08.2019 19:50
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11.08.2019 19:50


В Калачевском районе полицейские задержали осужденных, самовольно покинувших психбольницу  в Ложках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержание произошло около хутора Ляпичев. Сообщение об их побеге поступило в дежурную часть отдела  МВД России по Калачевскому району в половине шестого утра. Пациенты психбольницы покинули палату через окно второго этажа, отжав металлические решетки. Один из мужчин был осужден за убийство, другой – за угон автомашины и грабеж. Во время побега никаких преступлений они не совершили. В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение.

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