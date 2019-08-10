



В Волгоградской области преподаватели вузов стали чемпионами среди других бюджетников по размеру зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата за январь-июнь 2019 года, средняя зарплата этой категории бюджетных работников составила за этот период 60856 рублей – в Волгограде 61153 рубля, а в Волжском – 56215 рублей. На втором месте по обеспеченности – врачи. В среднем в регионе они зарабатывают 56761 рубль. Причем больше всех – в Камышинском районе (85869 рублей), меньше всех врачам платят во Фролово – 53967 рублей. Неплохо с заработками и у научных работников. В Волгоградской области уровень их зарплаты достигает 49178 рублей (в Волгограде – 52129, а в Волжском – 65841 рубль).

Зарплаты всех остальных бюджетников выглядят похуже на фоне доходов вышеуказанных категорий. Например, зарплата среднего медперсонала в регионе составляет 28637 рублей. В Волгограде – самый высокий уровень зарплаты (29442 рубля), а меньше всех платят медсестрам во Фролово – 26786 рублей. Средняя зарплата младшего медперсонала в Волгоградской области составила 27882 рубля.

Соцработники в Волгоградской области получают в среднем 27742 рубля, а работники культуры – 28892 рубля. Причем в Калачевском районе работники культуры зарабатывают больше всех – 31690 рублей, а меньше всех – в Нехаевском (20108 рублей).