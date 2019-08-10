Аналитика

В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникам

Аналитика 10.08.2019 12:48
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10.08.2019 12:48


В Волгоградской области преподаватели вузов стали чемпионами среди других бюджетников по размеру зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата за январь-июнь 2019 года, средняя зарплата этой категории бюджетных работников составила за этот период 60856 рублей – в Волгограде 61153 рубля, а в Волжском – 56215 рублей. На втором месте по обеспеченности – врачи. В среднем в регионе они зарабатывают 56761 рубль. Причем больше всех – в Камышинском районе (85869 рублей), меньше всех врачам платят во Фролово – 53967 рублей. Неплохо с заработками и у научных работников. В Волгоградской области уровень их зарплаты достигает 49178 рублей (в Волгограде – 52129, а в Волжском – 65841 рубль).
Зарплаты всех остальных бюджетников выглядят похуже на фоне доходов вышеуказанных категорий. Например, зарплата среднего медперсонала в регионе составляет 28637 рублей. В Волгограде – самый высокий уровень зарплаты (29442 рубля), а меньше всех платят медсестрам во Фролово – 26786 рублей. Средняя зарплата младшего медперсонала в Волгоградской области составила 27882 рубля.
Соцработники в Волгоградской области получают в  среднем 27742 рубля, а работники культуры – 28892 рубля. Причем в Калачевском районе работники культуры зарабатывают больше всех – 31690 рублей, а меньше всех – в Нехаевском (20108 рублей).
Средняя зарплата учителей в регионе составила 32582 рубля. Более уверенными выглядят учителя Клетского района – 37717 рублей, а меньше своих коллег получают в Даниловском районе – 27591 рубль.  Воспитателем детского сада лучше устраиваться в дошкольные учреждения Среднеахтубинского района – здесь зарабатывают в среднем 30204 рубля. Меньше всего платят этой категории бюджетников  в Даниловском районе – 21982 рубля. В среднем в Волгоградской области они получают 27943 рубля.

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