Расследования 09.08.2019 16:48
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09.08.2019 16:48
Супружеская пара предстанет перед судом в Волгограде за обман одиноких и пьющих граждан с целью завладения их жилплощадью. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере 42-летнему волгоградцу и его 41-летней жене грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, они находили одиноко проживавших лиц, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших крупные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Обещая помощь в погашении задолженности и обмене занимаемого жилья на меньше по площади с доплатой, злоумышленники систематически передавали потерпевшим продукты и спиртные напитки, входили к ним в доверие. После того, как граждане передавали им документы на недвижимость, сообщники продавали квартиры и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.
В результате указанных действий супругам удалось завладеть двумя квартирами в Советском и Дзержинском районах Волгограда стоимостью 1,4 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно. Кроме того, женщина пыталась с использованием фиктивных документов похитить квартиру в Москве стоимостью более 17 млн рублей. Однако при регистрации сделки по переоформлению прав на недвижимость было выявлено предоставление поддельных документов, в связи с чем регистрация не состоялась.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях супруги полностью признали.
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