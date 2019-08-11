Культура

ТОП-6 детективов: раскрываем тайны, загадки, секреты

Культура 11.08.2019 10:18 Реклама
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11.08.2019 10:18


Погрузиться в мир запутанных преступлений, хитроумных загадок и расследований предлагает читателям ИА «Высота 102» сеть книжных магазинов «Читай-город».
1. Несбе Ю «Нож», 16+

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем обычную роль — он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, поскольку переживает не лучшие времена и некоторые события последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда, на момент убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование — в первую очередь, это расследование темных глубин собственного «я»…
Подробнее о книге здесь.
2. Семпл Мария «Куда ты пропала, Бернадетт?», 12+

Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества. За день до отъезда в обещанный дочери в награду за отличную учебу семейный круиз в Антарктиду… Окружающие привыкли к странностям Бернадетт: она почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, отказывается заседать в родительском комитете, школьных мамашек называет не иначе как «мошкарой» и сорит деньгами так, как будто они ничего не значат. Ее муж Элджи честно пытается понять, что происходит с женой, но слишком редко бывает дома: совещания, командировки и вечный аврал на работе не оставляют времени на семью. Куда же пропала Бернадетт? Никто не знает, что с ней случилось, но все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы готова добраться до самого Южного полюса…
Подробнее о книге здесь.
3. Михаэлидес Алекс «Безмолвный пациент», 16+

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном лечении, цена ее последней работы – автопортрета с единственной надписью по-гречески «Алкеста» – стремительно растет. Тео Фабер – криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной мужеубийцей, и к чему приведут все эти психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его самого...
Подробнее о книге здесь.
4. Тертон Стюарт «Семь смертей Эвелины Хардкасл», 16+

Впервые на русском — «головоломная, и притом совершенно органичная, смесь “Аббатства Даунтон” и “Дня сурка”, Агаты Кристи и сериалов типа “Квантовый скачок”» (SundayExpress).
«Эта книга свела меня с ума», — пишет маститая Софи Ханна, и ей вторит автор «Женщины в окне» А. Дж. Финн: «Освежающе оригинально, нечеловечески хитроумно… Жаль, что не я сам это написал». 
Итак, на бал-маскараде в Блэкхит-хаусе, имении семейства Хардкасл, произойдет убийство: на пике праздника, под аккомпанемент величественного салюта, погибнет красавица Эвелина, единственная дочь и наследница Хардкаслов. Но умрет она не единожды: пока Айден Слоун, один из приглашенных на праздник гостей, не разрешит загадку ее убийства, этот день будет повторяться снова и снова, неизменно завершаясь роковым пистолетным выстрелом. Единственный способ разорвать этот порочный круг — установить личность убийцы. Но каждый раз, после каждой неудачной попытки, Айден приходит в себя в чужом теле — и каждый раз в разном…
Подробнее о книге здесь.
5. Гэлбрейт Роберт «Смертельная белизна», 16+

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка, — и давняя тревога наконец приводит его в офис частного детектива Корморана Страйка, вновь прославившегося после поимки Шеклуэллского Потрошителя. Договорить Билли не успевает, спугнутый перспективой скорого приезда полиции, но его история не выходит у Страйка из головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин Эллакотт сложным извилистым путем: от окраинных клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, — в пропитанные интригами коридоры власти, от парламентских кабинетов — к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира… Но еще неизвестно, что будет Корморану и Робин сложнее — разгадать эту головоломную загадку или разобраться в своих чувствах…
Подробнее о книге здесь.
6. Тартт Донна «Щегол», 18+

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, — огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно — подчас совсем не так, как нам того хочется — способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
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