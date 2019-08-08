В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: страшная авария на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», областной федерации футбола предъявили претензии, консервные крышки руками незаконных мигрантов, особенности реконструкции парка Гагарина, гипертоники готовятся к жаре и другие темы дня.





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