Аналитика

«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея

Аналитика 08.08.2019 20:07
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08.08.2019 20:07



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: страшная авария на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», областной федерации футбола предъявили претензии, консервные крышки руками незаконных мигрантов, особенности реконструкции парка Гагарина, гипертоники готовятся к жаре и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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