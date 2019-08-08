Происшествия

Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в Волгограде

Происшествия 08.08.2019 15:10
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08.08.2019 15:10


Собаку, попавшую в беду, обнаружили при проведении строительных работ в сквере Металлургов у заводоуправления «Красного Октября» на границе зеленой зоны и бывшего троллейбусного кольца. Историю спасения таксы ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе предприятия: «Жалобный скулеж, доносившийся из открытого коммуникационного колодца, услышал тракторист – он выполнял работы по выравниванию грунта. Заглянув внутрь коллектора, рабочий обнаружил на дне таксу и позвал коллег на помощь. Самостоятельно поднимать собаку на поверхность строители не решились и позвонили в аварийно-спасательную службу завода». Бригада газоспасателей сразу же выехала на место вызова. Специалист спустился на дно коллектора на веревочном тросе – напуганная собака сразу же завиляла хвостом и запрыгнула к спасателю на руки. Уже через минуту животное было на поверхности.
«Видно было, что это чья-то домашняя собака, которая убежала во время прогулки, и с ней приключилось такое несчастье. На ней был кожаный ошейник, и выглядела она ухоженно», - поделился с ИА «Высота 102» начальник аварийно-спасательной службы «Красного Октября» Эдуард Бахтеев. По имеющейся информации, спасенная такса уже вернулась к своим хозяевам.
 

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