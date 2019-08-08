Товарищество огородников в Волгоградской области подавало селянам некачественную воду

Экология 08.08.2019 10:09
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08.08.2019 10:09
Огородническое некоммерческое товарищество "Крутовское" Серафимовичского района обязали в течение девяти месяцев сделать воду в скважинах соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, согласно протоколу испытаний проб воды подземного источника системы централизованного водоснабжения, отобранная из скважин № 1 и № 4 ОНТ "Крутовское" в хуторе Крутовский Серафимовичского района, не соответствует СанПин (общая жесткость). Товариществу было выдано предписание, но нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов не были устранены. Данный факт послужил основанием для подачи иска в суд, который обязал ОНТ "Крутовское" устранить выявленные нарушения. Решение суда не вступило в законную силу.
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