



Сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 14:15. На данный момент известно, что среди пострадавших - двое детей. Один 5-летний ребенок доставлен в больницу с травматической ампутацией руки. Тела погибших и раненых из машин доставали сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов. По предварительным данным, на плотине Волжской ГЭС ВАЗ-2114 и "Renault Duster" двигались по соседним полосам из Волжского в Волгоград. ВАЗ пошел на обгон. При перестроении влево отечественная легковушка вынудила "Renault Duster" выскочить на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, предположительно "Chevrolet". От удара машины разбросало по полосам, произошли множественные столкновения и опрокидование. Известно, что погибли пассажиры ВАЗа - это молодая женщина, которая сидела сзади, и парень, который находился впереди.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа городского отдела полиции, наряды ГАИ, руководство Госавтоинспекции. Движение на плотине крайне затруднено. Информация о случившемся уточняется.

Сегодня два человека погибли и, по предварительной информации, 6 пострадали в результате столкновения нескольких машин на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД.