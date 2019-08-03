Происшествия 03.08.2019 14:56
3201 0
03.08.2019 14:56
Сегодня два человека погибли и, по предварительной информации, 6 пострадали в результате столкновения нескольких машин на плотине Волжской ГЭС под Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД.
Сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 14:15. На данный момент известно, что среди пострадавших - двое детей. Один 5-летний ребенок доставлен в больницу с травматической ампутацией руки. Тела погибших и раненых из машин доставали сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов. По предварительным данным, на плотине Волжской ГЭС ВАЗ-2114 и "Renault Duster" двигались по соседним полосам из Волжского в Волгоград. ВАЗ пошел на обгон. При перестроении влево отечественная легковушка вынудила "Renault Duster" выскочить на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, предположительно "Chevrolet". От удара машины разбросало по полосам, произошли множественные столкновения и опрокидование. Известно, что погибли пассажиры ВАЗа - это молодая женщина, которая сидела сзади, и парень, который находился впереди.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа городского отдела полиции, наряды ГАИ, руководство Госавтоинспекции. Движение на плотине крайне затруднено. Информация о случившемся уточняется.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
24756 0
25.07.2019 13:13
27003 17
17.07.2019 14:32
14364 13
Военнослужащий и гражданский погибли при столкновении иномарки с опорой ЛЭП под Волгоградом03.08.2019 13:24
Происшествия 03.08.2019 13:24
2663 0 Обсудить
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка03.08.2019 10:29
Происшествия 03.08.2019 10:29
13112 0 Обсудить
Под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали в ДТП на мосту03.08.2019 10:22
Происшествия 03.08.2019 10:22
933 0 Обсудить
В Волгограде поймали водителя без прав, сбежавшего после смертельного наезда на пешехода (ВИДЕО)03.08.2019 09:04
Происшествия 03.08.2019 09:04
1970 0 Обсудить
В Волгограде скандальный подрядчик на деньги капремонта купил недвижимость в Краснодарском крае02.08.2019 15:45
Происшествия 02.08.2019 15:45
13453 16 Обсудить
В ДТП с автобусом на Ставрополье 11 жителей Волгоградской области пострадали, один погиб02.08.2019 14:18
Происшествия 02.08.2019 14:18
6114 6 Обсудить
В Волгограде скончалась водитель машины из Краснодарского края, впавшая в кому после ДТП02.08.2019 12:10
Происшествия 02.08.2019 12:10
6276 5 Обсудить
Волгоградцы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае (ВИДЕО)02.08.2019 10:14
Происшествия 02.08.2019 10:14
5630 8 Обсудить
«Сбил и скрылся»: в Волгограде разыскивают виновника гибели пешехода02.08.2019 09:31
Происшествия 02.08.2019 09:31
5698 17 Обсудить
Беспилотники подключили к поиску пропавшей в Волгоградской области девочки-инвалида02.08.2019 09:15
Происшествия 02.08.2019 09:15
3600 0 Обсудить
В Волгограде машина влетела в дерево: водитель в коме02.08.2019 08:22
Происшествия 02.08.2019 08:22
1600 1 Обсудить
В Волгоградской области директор МУП начислил себе премий на 2,6 млн рублей01.08.2019 16:44
Происшествия 01.08.2019 16:44
3432 11 Обсудить
В Волгоградской области уже 200 полицейских ищут пропавшую девочку-инвалида01.08.2019 15:17
Происшествия 01.08.2019 15:17
2692 2 Обсудить
Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из Адыгеи01.08.2019 12:27
Происшествия 01.08.2019 12:27
9222 10 Обсудить
В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочки01.08.2019 10:49
Происшествия 01.08.2019 10:49
5163 19 Обсудить
Реклама