Экология

В Волгоградской области чума свиней поразила еще один район

Экология 01.08.2019 15:31
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01.08.2019 15:31


Очаг африканской чумы свиней выявлен в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, карантин на 10 дней из-за вспышки АЧС установлен на территории Лопуховского сельского поселения. Очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств на ул. Григорьева в селе Лопуховка Руднянского района. В угрожаемую зону, где будет изъято и уничтожено все поголовье свиней, вошла территория радиусом 5,6 километра, расположенная на правом берегу реки Медведица. Помимо Лопуховки в нее попали еще три села - Березовка, Громки и Ушинка. 
Напомним, что с начала года это уже вторая вспышка АЧС в Волгоградской области. Ранее очаг этого опасного для свиней инфекционного заболевания был выявлен в Дубовском районе. Отметим, что к работе ветслужбы по ликвидации АЧС в этом районе были серьезные претензии у Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и инспекторов Россельхознадзора. "Высота 102" об этом подробно сообщала в статье: "Полный бардак": ветслужба скрыла данные о вспышке опасного заболевания под Волгоградом".

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