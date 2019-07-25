«Полный бардак»: ветслужба скрыла данные о вспышке опасного заболевания под Волгоградом

Экология 25.07.2019 16:28
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25.07.2019 16:28
Грубейшие нарушения при ликвидации африканской чумы свиней на территории Дубовского района вскрыты Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки, сообщил сегодня ИА "Высота 102" заместитель природоохранного прокурора Валентин Сердюков. Надзорное ведомство вместе с сотрудниками управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыки выдвинулись в район после получения информации о выявлении очага АЧС в одном из подсобных хозяйств, расположенных в селе Петропавловка Малоивановского сельского поселения. 11 июля здесь произошел падеж трех свиней от этого инфекционного заболевания, а 12 июля постановлением главы региона был введен карантин. Сотрудники прокуратуры, прибывшие в проблемное село, увидели вопиющие нарушения при ликвидации очага АЧС, допущенные ответственными лицами. Установлено, что начальник ГБУ ВО "Дубовская районная станция по борьбе с болезнями животных" Ковалев А.Ф. вместе с собственником животных вывезли трупы инфицированных свиней за 9 км от личного подсобного хозяйства, где их захоронили в землю, что категорически запрещается ветеринарными правилами. При этом специалист ветеринарной службы скрыл информацию об инфицированном объекте. Место захоронения трупов больных животных как инфицированный объект не определили, мероприятий по ликвидации АЧС здесь не проводили.
На фото: трупы инфицированных свиней просто захоронили в землю.
Установлено и то, что сами мероприятия по ликвидации опасного для животных инфекционного заболевания проводились формально с нарушениями требований законодательства. Дороги, ведущие в очаг АЧС, не перепахивались, перемещение животных и транспорта не ограничивалось и никак не контролировалось.
На фото: трупы свиней сожгли, а зольные остатки не захоронили.
На фото: перепаханная проселочная дорога была открыта для свободного проезда транспорта
В отношении начальника ГБУ ВО "Дубовская районная станция по борьбе с болезнями животных" возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.6 (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 3 ст. 10.8 (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) КоАП РФ. Председателю комитета ветеринарии области Галине Аликовой и главе Дубовского района Василию Улитину внесены представления об устранении нарушений закона.
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