В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезон

Аналитика 30.07.2019 11:20
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30.07.2019 11:20
В Волгоградской области вновь поползли цены на некоторые овощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедшую неделю больше всего подорожала свежая капуста – на 10,35% (средняя стоимость килограмма составила 19,62 рубля). Также прибавили в цене и помидоры – на 5,58% (78,20 рублей за килограмм). При этом овощной сезон сейчас – в самом разгаре, и следовало бы ожидать падения цен. Однако фермеры и дачники не в восторге от прогнозов на урожай. Виной тому – дожди, которые прошли в регионе. Излишняя влага, например, плохо влияет на рост помидоров. Поэтому они снова стали дорожать.
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