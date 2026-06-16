Восьмичасовую угрозу атаки БПЛА отменили в Волгоградской области





В Волгоградской области отменили действовавший восемь часов режим беспилотной опасности.

Об угрозе ночной атаки БПЛА жителей предупредили сегодня в 00:17. Уже ранним утром в Минобороны подтвердили, что опасения были не напрасны – часть из 172 сбитых над территорией страны дронов ВСУ уничтожили именно в Волгоградской области.

Однако окончательно расслабиться и начать утро с правильным настроем горожане смогли лишь в 8:18 - после получения сообщений от РСЧС.

Несмотря на ликвидацию смертоносных летательных аппаратов, волгоградский аэропорт работал в привычном режиме. Утренние задержки рейсов из столицы связаны с вводимыми Росавиацией ограничениями в Шереметьево.

Фото Андрея Поручаева