



Три московских рейса задерживаются в волгоградском аэропорту на фоне введенных Росавиацией ограничений в столице.

В 7:10 работу аэропорта Шереметьево поставили на паузу из-за существующей угрозы атаки БПЛА. Спустя 15 минут в Росавиации сообщили, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Тем не менее, в расписании на сегодняшнее утро уже случилось несколько подвижек. Так, самолет авиакомпании «Победа» прибудет из Шереметьево в 10:00 вместо запланированных 9:10. Вылет в обратную сторону перенесен на 10:25. Рейс «Аэрофлота» ожидают в Гумраке не в 9:30, а в 10:10.

Отметим, что в Волгоградской области почти всю ночь действовал режим беспилотной опасности. Несмотря на это, работу воздушной гавани в городе не останавливали.

Фото Андрея Поручаева