



В Волгограде 17-летняя девушка идет под суд за поджог станций сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах.

– В декабре прошлого года с 17-летней волгоградкой связался куратор, предложивший ей щедрое вознаграждение за диверсии на базовых станциях операторов сотовой связи, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Девушка сочла этот вариант приемлемым и, получив координаты двух объектов, купила легковоспламеняющуюся жидкость.

После этого «помощница» куратора доехала до указанных станций и совершила поджоги, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Отправив записи своего собеседнику, она рассчитывала на обещанный гонорар, однако не получила ничего, кроме проблем с законом.

– Нанесенный базовым станциям ущерб превысил полтора миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе Следственного управления. – В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело за «Диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору, повлекшую причинение значительного имущественного ущерба». Его расследование уже завершено – материалы с обвинительным заключением отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Волгоградцам в очередной раз напоминают, что жажда легкой наживы нередко приводит к печальным последствиям. Горожанам советуют не переписываться в мессенджерах с незнакомыми людьми и, тем более, не соглашаться на их заманчивые предложения.

Фото Павла Мирошкина