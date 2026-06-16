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Спорт

Сила духа в каждом гребке – бронза Екатерины Стаценко

Спорт 16.06.2026 08:39
0
16.06.2026 08:39


Вода в канале Монтемор‑у‑Велью казалась почти неподвижной – будто сама природа затаила дыхание. Но ровно на те несколько десятков секунд, пока длился заплыв, она взрывалась брызгами и ритмом мощных гребков. Здесь, в Португалии, прошёл чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата – соревнования, где на пьедестал поднимаются не только самые быстрые, но и самые несгибаемые.

Российские спортсмены привезли из Монтемор‑у‑Велью пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. И за каждой из них – история преодоления, годы тренировок и вера в то, что границы существуют лишь для того, чтобы их раздвигать.

Особое место в этой коллекции наград занимает бронза Екатерины Стаценко из Волгограда. В классе VL2 среди женщин на дистанции 200 метров она показала результат 1 минута 04,5 секунды. Для непосвящённого зрителя эти цифры могут показаться просто строчкой в протоколе. Но для тех, кто знает, сколько труда стоит за каждым движением в парагребле, это – настоящая победа. Екатерина тренируется под руководством заслуженного тренера России Антона Агапонова, и их тандем – пример того, как опыт наставника и упорство спортсмена складываются в общий успех.

Настоящий фурор произвела Александра Дупик, став двукратной чемпионкой Европы. В классе KL1 среди женщин она финишировала с результатом 59,0 секунды, а в классе VL1 среди женщин показала 1 минуту 05,3 секунды – и оба раза поднималась на высшую ступень пьедестала. Это не просто скорость: это умение держать темп, чувствовать лодку и не терять концентрацию ни на долю секунды.

Серебро в классе VL1 завоевал Артур Чупров – его результат 1 минута 01,9 секунды стал достойным ответом на все сложности дистанции. А в классе VL2 бронзу взял Роман Серебряков, показав 52,9 секунды: в парагребле на 200 метрах такие цифры – это работа на пределе возможностей.

В парагребле всё решают секунды и точность: малейшая ошибка может стоить медали, а успех – это всегда баланс силы, техники и выдержки. Поддержка Российского спортивного фонда помогла команде выйти на старт и показать свой максимум.

Александр Веселовский

Фото Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

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