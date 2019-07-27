Общество 27.07.2019 14:15
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27.07.2019 14:15
Строителя главных дорог Волгограда, в том числе и возведенных к ЧМ-2018, хотят заставить устранить дефекты, образовавшиеся на трассах города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, с исками в суд обратились комитет транспорта и дорожного хозяйства региона и МУ «Комдорстрой». Чиновники ждут от самарской компании «ТрансСервис» приведения в порядок нескольких улиц, которые не выдержали испытание достаточно коротким временем, прошедшим со дня капитального ремонта. В частности, речь идет о шоссе Авиаторов, Третьей Продольной магистрали, улицах Краснознаменской, генерала Ватутина, Богунской, Стальной и Чистоозерной. На этих трассах обнаружены многочисленные дефекты – ямы, трещины, выбоины, отсутствие решеток на дождеприемных люках, разрушение асфальтобетонного покрытия и т.д.
Интересно, что ООО «ТранСервис» в феврале этого года было признано банкротом арбитражным судом Самарской области за долг по налогам в размере более 1 миллиарда рублей. При этом самарские дорожники на контрактах в Волгограде заработали почти 6 миллиардов рублей. Компания из Самары ремонтировала в Волгограде Нулевую продольную, Третью Продольную, ряд улиц в Центральном и других районах города. Также фирме доверили строительство объездной дороги в Волжском.
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