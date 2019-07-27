



Полицейские задержали в Москве 38-летнего иностранца, которого следственные органы в Волгограде разыскивали 9 лет по подозрению в обмане студентов из Индии и Китая. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено еще в 2010 году в отделе полиции Ворошиловского района Волгограда по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время иностранца доставили в Волгоград для проведения следственных действий.

По данным регионального главка МВД, в 2010 году, будучи студентом одного из ВУЗов, подозреваемый после сдачи очередной сессии предложил своим одногруппникам из Индии и Китая услуги по приобретению для них авиабилетов по льготным ценам. Собрав с 30 человек деньги, подозреваемый скрылся. Волгоградский ВУЗ иностранец не закончил, и в городе больше не появлялся. Общий ущерб потерпевшим составил более полумиллиона рублей. В настоящее время следствие по уголовному делу возобновлено.



