Расследования

В Волгоградской области обобравшую 28 пенсионеров мошенницу отправили в колонию-поселение

Расследования 26.07.2019 13:15
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26.07.2019 13:15


Мошенница из Волжского успела обмануть по телефону пенсионеров на 1,7 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении за 28 эпизодов преступления, которые она совершила совместно со своим знакомым. Приговор сегодня вынес Волжский городской суд, после чего мошенницу взяли под стражу. Свою вину женщина признала.
По материалам дела, 30-летняя местная жительница с мая по октябрь 2018 года совместно со знакомым осуществляли деятельности по хищению денежных средств пенсионеров, проживающих на территории Волжского. Ее сообщник звонил на телефонные номера престарелых граждан, и, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о якобы совершенном преступлении родственником абонента. После этого злоумышленник предлагал решить вопрос об освобождении от ответственности за определенную сумму денег. Получив согласие, назначалась встреча, на которую приезжала подсудимая и забирала денежные средства. Часть денег она оставляла себе, а оставшиеся средства перечисляла на банковский счет сообщника.
При передаче очередной жертвой обмана 50 тысяч рублей женщина была задержана. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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