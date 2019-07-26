В Волгоградской области обобравшую 28 пенсионеров мошенницу отправили в колонию-поселение

Расследования 26.07.2019 13:15
773 1
26.07.2019 13:15
Мошенница из Волжского успела обмануть по телефону пенсионеров на 1,7 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении за 28 эпизодов преступления, которые она совершила совместно со своим знакомым. Приговор сегодня вынес Волжский городской суд, после чего мошенницу взяли под стражу. Свою вину женщина признала.
По материалам дела, 30-летняя местная жительница с мая по октябрь 2018 года совместно со знакомым осуществляли деятельности по хищению денежных средств пенсионеров, проживающих на территории Волжского. Ее сообщник звонил на телефонные номера престарелых граждан, и, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о якобы совершенном преступлении родственником абонента. После этого злоумышленник предлагал решить вопрос об освобождении от ответственности за определенную сумму денег. Получив согласие, назначалась встреча, на которую приезжала подсудимая и забирала денежные средства. Часть денег она оставляла себе, а оставшиеся средства перечисляла на банковский счет сообщника.
При передаче очередной жертвой обмана 50 тысяч рублей женщина была задержана. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2019 13:28
23946 47
25.07.2019 11:46
20077 43
Суд арестовал предполагаемого виновника гибели супругов из Пермского края в ДТП под Волгоградом26.07.2019 16:58
Расследования 26.07.2019 16:58
729 1 Обсудить
В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налогов26.07.2019 15:56
Расследования 26.07.2019 15:56
6419 Обсудить
Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под Волгоградом26.07.2019 10:38
Расследования 26.07.2019 10:38
11726 22 Обсудить
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшими25.07.2019 15:27
Расследования 25.07.2019 15:27
8102 3 Обсудить
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублей25.07.2019 14:14
Расследования 25.07.2019 14:14
6919 6 Обсудить
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда25.07.2019 11:46
Расследования 25.07.2019 11:46
20077 43 Обсудить
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговор24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
5423 6 Обсудить
Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамиде24.07.2019 08:48
Расследования 24.07.2019 08:48
6673 0 Обсудить
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высоты23.07.2019 16:30
Расследования 23.07.2019 16:30
2067 0 Обсудить
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей23.07.2019 16:24
Расследования 23.07.2019 16:24
11049 15 Обсудить
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храма23.07.2019 15:50
Расследования 23.07.2019 15:50
5052 0 Обсудить
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала23.07.2019 14:47
Расследования 23.07.2019 14:47
11977 15 Обсудить
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССП22.07.2019 14:51
Расследования 22.07.2019 14:51
10067 6 Обсудить
Канал поступления героина в Волгоградскую область перекрыт в ходе спецоперации21.07.2019 09:27
Расследования 21.07.2019 09:27
2645 0 Обсудить
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»21.07.2019 06:30
Расследования 21.07.2019 06:30
5843 51 Обсудить
Реклама