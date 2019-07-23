Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Происшествия 23.07.2019 20:14
2257 0
23.07.2019 20:14
Супружеская пара погибла, их ребёнок пострадал в результате столкновения рейсового автобуса и иномарки «Kia Sportage» на границе Дубовского и Камышинского районов. Как сообщили ИА « Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла сегодня в 18:45 на 574 км трассы «Волгоград - Сызрань». Погибла семейная пара из Пермского края, которая была в легковой машине. Тела погибших деблокировали сотрудники МЧС. 5-летнего ребёнка, который чудом остался жив, доставили в Камышинскую ЦРБ с переломом ноги. В рейсовом автобусе марки «Higer», который следовал по маршруту «Волгоград-Жирновск», находилось 20 пассажиров. В настоящее время уточняется, есть ли среди них пострадавшие. Известно, что на трассе произошло лобовое столкновение, после чего иномарку развернуло. Затем автобус какое-то время еще и протащил искореженную машину.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место выехало руководство областного ГИБДД. Информация уточняется.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
23173 0
29.06.2019 11:48
26771 0
17.07.2019 14:32
13722 13
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в Волгограде23.07.2019 12:28
Происшествия 23.07.2019 12:28
3960 10 Обсудить
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителю23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
3812 2 Обсудить
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
2921 6 Обсудить
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллона22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
5691 2 Обсудить
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилки22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3376 8 Обсудить
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумаге22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7375 10 Обсудить
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской области22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7595 3 Обсудить
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангале22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4838 1 Обсудить
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобуса21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3348 0 Обсудить
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3738 0 Обсудить
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в Волгограде20.07.2019 16:02
Происшествия 20.07.2019 16:02
6132 0 Обсудить
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»20.07.2019 10:56
Происшествия 20.07.2019 10:56
1647 0 Обсудить
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через Волгу20.07.2019 10:50
Происшествия 20.07.2019 10:50
5679 0 Обсудить
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенка20.07.2019 10:41
Происшествия 20.07.2019 10:41
1319 0 Обсудить
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собой20.07.2019 09:51
Происшествия 20.07.2019 09:51
12944 0 Обсудить
Реклама