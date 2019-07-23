Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Происшествия 23.07.2019 20:14
2257 0
23.07.2019 20:14


Супружеская пара погибла, их ребёнок пострадал в результате столкновения рейсового автобуса и иномарки «Kia Sportage» на границе Дубовского и Камышинского районов. Как сообщили ИА « Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла сегодня в 18:45 на 574 км трассы «Волгоград - Сызрань». Погибла семейная пара из Пермского края, которая была в легковой машине. Тела погибших деблокировали сотрудники МЧС. 5-летнего ребёнка, который чудом остался жив, доставили в Камышинскую ЦРБ с переломом ноги. В рейсовом автобусе марки «Higer», который следовал по маршруту «Волгоград-Жирновск», находилось 20 пассажиров. В настоящее время уточняется, есть ли среди них пострадавшие. Известно, что на трассе произошло лобовое столкновение, после чего иномарку развернуло. Затем автобус какое-то время еще и протащил искореженную машину.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место выехало руководство областного ГИБДД. Информация уточняется.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг
13.07.2019 10:53
23173 0
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)
29.06.2019 11:48
26771 0
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО)
17.07.2019 14:32
13722 13
Происшествия
23.07.2019 12:28
Происшествия 23.07.2019 12:28
3960 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
3812 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
2921 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
5691 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3376 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7375 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7595 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4838 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3348 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3738 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 16:02
Происшествия 20.07.2019 16:02
6132 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:56
Происшествия 20.07.2019 10:56
1647 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:50
Происшествия 20.07.2019 10:50
5679 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 10:41
Происшествия 20.07.2019 10:41
1319 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2019 09:51
Происшествия 20.07.2019 09:51
12944 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:14
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой Смотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram» Смотреть фотографии
18:22
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом
17:45
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баков
17:15
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонтСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человекСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениямиСмотреть фотографии
15:22
МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетовСмотреть фотографии
15:00
На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветромСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 