Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области







На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место выехало руководство областного ГИБДД. Информация уточняется.

Супружеская пара погибла, их ребёнок пострадал в результате столкновения рейсового автобуса и иномарки «Kia Sportage» на границе Дубовского и Камышинского районов. Как сообщили ИА « Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла сегодня в 18:45 на 574 км трассы «Волгоград - Сызрань». Погибла семейная пара из Пермского края, которая была в легковой машине. Тела погибших деблокировали сотрудники МЧС. 5-летнего ребёнка, который чудом остался жив, доставили в Камышинскую ЦРБ с переломом ноги. В рейсовом автобусе марки «Higer», который следовал по маршруту «Волгоград-Жирновск», находилось 20 пассажиров. В настоящее время уточняется, есть ли среди них пострадавшие. Известно, что на трассе произошло лобовое столкновение, после чего иномарку развернуло. Затем автобус какое-то время еще и протащил искореженную машину.