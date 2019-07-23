В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупцию





Миллион рублей придется выплатить ООО "Малахит" за взятку, которую дал руководитель фирмы полицейскому. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, юридическое лицо оштрафовано по инициативе надзорного ведомства. Решение принял мировой судья судебного участка №75.

Ворошиловский районный суд 13 июля 2018 года приговорил руководителя ООО "Малахит" к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за дачу взятки в сумме 500 тысяч рублей сотруднику полиции за прекращение проверки по факту уклонения от уплаты налогов. В прокуратуре пояснили, что в соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.



