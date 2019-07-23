В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупцию

Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
523 0
23.07.2019 15:50
Миллион рублей придется выплатить ООО "Малахит" за взятку, которую дал руководитель фирмы полицейскому. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, юридическое лицо оштрафовано по инициативе надзорного ведомства. Решение принял мировой судья судебного участка №75.
Ворошиловский районный суд 13 июля 2018 года приговорил руководителя ООО "Малахит" к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за дачу взятки в сумме 500 тысяч рублей сотруднику полиции за прекращение проверки по факту уклонения от уплаты налогов. В прокуратуре пояснили, что в соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Реклама
Популярное по теме
18.07.2019 13:05
15802 23
22.07.2019 11:39
8221 8
23.06.2019 10:55
5388 0
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичом22.07.2019 11:39
Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
8221 8 Обсудить
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела Росрыболовства18.07.2019 13:05
Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
15802 23 Обсудить
Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупцию28.06.2019 11:52
Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
19311 4 Обсудить
В Волгоградской области муниципалы станут профессионалами в борьбе с коррупцией23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5388 0 Обсудить
Богатая жена начальника Волгоградской академии МВД увеличила многомиллионные доходы20.06.2019 10:20
Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
15421 0 Обсудить
Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходов03.06.2019 13:21
Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
19179 6 Обсудить
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
30061 24 Обсудить
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской области27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
14249 12 Обсудить
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами27.05.2019 11:55
Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
22854 3 Обсудить
Глава спорткомитета Волгоградской области - чемпион по доходам24.05.2019 20:30
Борьба с коррупцией 24.05.2019 20:30
10994 9 Обсудить
Супруга нового руководителя СУ СКР по Волгоградской области обогнала генерала по доходам17.05.2019 11:46
Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
20390 11 Обсудить
Средние заработки спортивных руководителей в Волгоградской области не бьют рекорды17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
3943 18 Обсудить
Аудиторы КСП Волгоградской области показали свои внушительные доходы16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
6025 5 Обсудить
Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области держат планку16.05.2019 12:15
Борьба с коррупцией 16.05.2019 12:15
7812 19 Обсудить
Люксовые иномарки и особняки: судьи арбитражного суда Волгоградской области показали свои владения08.05.2019 12:19
Борьба с коррупцией 08.05.2019 12:19
24544 8 Обсудить
Реклама