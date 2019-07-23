Борьба с коррупцией

В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупцию

Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
523 0
23.07.2019 15:50


Миллион рублей придется выплатить ООО "Малахит" за взятку, которую дал руководитель фирмы полицейскому. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, юридическое лицо оштрафовано по инициативе надзорного ведомства. Решение принял мировой судья судебного участка №75. 
Ворошиловский районный суд 13 июля 2018 года приговорил руководителя ООО "Малахит" к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за дачу взятки в сумме 500 тысяч рублей сотруднику полиции за прекращение проверки по факту уклонения от уплаты налогов. В прокуратуре пояснили, что в соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела Росрыболовства
18.07.2019 13:05
15802 23
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичом
22.07.2019 11:39
8221 8
В Волгоградской области муниципалы станут профессионалами в борьбе с коррупцией
23.06.2019 10:55
5388 0
Борьба с коррупцией
22.07.2019 11:39
Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
8221 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2019 13:05
Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
15802 23 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2019 11:52
Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
19311 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5388 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2019 10:20
Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
15421 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2019 13:21
Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
19179 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
30061 24 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
14249 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 11:55
Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
22854 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2019 20:30
Борьба с коррупцией 24.05.2019 20:30
10994 9 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 11:46
Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
20390 11 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
3943 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
6025 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 12:15
Борьба с коррупцией 16.05.2019 12:15
7812 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.05.2019 12:19
Борьба с коррупцией 08.05.2019 12:19
24544 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржейСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человекСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениямиСмотреть фотографии
15:22
МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетовСмотреть фотографии
15:00
На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветромСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССПСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области аптечную сеть поймали на продаже опасных для здоровья "фанфуриков"Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избиркомСмотреть фотографии
12:29
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилкиСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумагеСмотреть фотографии
11:54
Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается Смотреть фотографии
11:39
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 