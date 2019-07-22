Борьба с коррупцией

Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичом

Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
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22.07.2019 11:39


Прокуратура взыскала с коррупционера стоимость имущества, полученного в виде взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Удовлетворен иск надзорного ведомства о взыскании с бывшего заместителя главы администрации городского поселения р.п.Средняя Ахтуба Василия Соколова, признанного виновным в получении взятки в виде иного имущества и оказании услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу взяткодателя, стоимости имущества, полученного в виде взятки. 
Напомним, что Соколов в январе этого года был осужден к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере порядка 8 миллионов рублей. Также ему запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Он признан виновным в том, что в период с октября 2010 года по декабрь 2012 года получил взятку от фактического руководителя строительной организации в виде предоставления кирпича для строительства личного коттеджа на общую сумму порядка 260 тысяч рублей. В дальнейшем заместитель главы администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба за оказанные услуги обеспечил коммерсанту беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объемов в рамках реализации муниципального контракта на строительство трех жилых домов по целевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". После вступления обвинительного приговора в законную силу, прокуратурой области в Среднеахтубинский районный суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с Соколова незаконно полученных денежных средств. Исполнение решения прокуратура взяла на контроль.

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