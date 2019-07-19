







Первые зарегистрированные кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы обнародовали свои доходы. Как сообщает ИА «Высота 102», декларации выдвиженцев только начали появляться на сайте облизбиркома, но уже есть любопытные данные. Самым богатым претендентом на мандат из тех, кто предоставил комиссии такие сведения, является нынешний депутат Станислав Коротков. Действующий парламентарий заработал в 2018 году 52,5 млн рублей. Потенциальным избирателям нардепа, проживающим в Кировском одномандатном округе №18, может быть любопытно, что единоросс за прошлый год увеличил свои доходы в 9 раз. Соперниками Короткова по округу являются сотрудник обкома, временно безработный, замдиректора фирмы и специалист по работе в клиентами.

Серьезную сумму годового дохода озвучил кандидат по Урюпинскому округу №1. Коммунист, бывший депутат Волгоградской гордумы Валерий Могильный заработал в прошлом году 19,2 млн рублей. В его собственности 15 земельных участков, 22 единицы транспортных средств (тракторы, комбайны, экскаваторы, грузовики, легковой автомобиль «Lexus» и др.). Избиркому Могильный сообщил, что работает сейчас индивидуальным предпринимателем. Основным противником выдвиженца от КПРФ в избирательном округе станет лидер реготделения «Единой России», зампредседателя облдумы Сергей Горняков. Бывший мэр Урюпинска задекларировал в минувшем году чуть более 2,5 млн рублей дохода. Супруга депутата заработала втрое больше него.

Адвокат, депутат Волжской городской думы, Альберт Кармазиновский заработал в 2018 году больше, чем «рядовой» депутат облдумы, работающий на постоянной основе. В среднем, нардепы получают в думе около 2,5 млн рублей. Юрист задекларировал 2,9 млн. Главный оппонент коммуниста Кармазиновского по Волжскому округу №11 - единоросс, областной депутат Татьяна Бухтина, заработала в прошлом году 2,3 млн.

В настоящее время в избиркомах идет процесс регистрации кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы. Данный этап предвыборной кампании завершится 24 июля. Единый день голосования пройдет 8 сентября.

Участие в выборах по территориальным группам принимают шесть партий, из которых только одна должна собрать подписи избирателей в свою поддержку. Это «Коммунисты России». Остальные пять реготделений политических сил от этой обязанности освобождены, поскольку их представители по итогам прежних выборов прошли в регпарламент или в представительные собрания муниципальных образований. По одномандатным округам кроме перечисленных партий своих кандидатов выдвинуло «Яблоко», которому также необходимо пройти фильтр.



