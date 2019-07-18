Школьник из Волжского поджег себя самодельным "огнеметом"

Происшествия 18.07.2019 11:34
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18.07.2019 11:34
Игры с огнем закончились для шестиклассника из Волжского в больнице. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне 12-летний мальчик решил сделать из баллончика с дезодорантом импровизированный огнемет. Он поджег выходящую из баллончика струю аэрозоля, но внезапно баллон воспламенился и пламя перекинулось на синтетическую одежду мальчишки. Пострадавшего госпитализировали со множественными ожогами лица, тела и конечностей.
По данному факту проводиться проверка. Сотрудники полиции призывают родителей рассказывать детям об опасностях подобных игр, чтобы они не привели к беде. Отметим, что по словам специалистов, ожоги оставляемые горящей синтетической тканью, тяжелее заживают и могут нанести серьезный ущерб здоровью.
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