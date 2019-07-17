ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда

Происшествия 17.07.2019 14:32
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17.07.2019 14:32
Девять подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров в аэропорту Волгограда задержаны в ходе операции силовых структур. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, установили и задержали расхитителей чужих вещей сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками регионального УФСБ России. Поводом для проверки послужили заявления троих граждан, которые обратились в полицию по факту пропажи личного имущества в аэропорту Волгограда.
Установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа 2018 года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылету, так и по прилету самолетов. В дальнейшем знакомая одного из задержанных сбывала похищенные вещи на территории Волгоградской области.
В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте. Кроме того, полицейскими найдены тайники, в которых фигуранты временно хранили похищенное имущество. По предварительным оценкам сумма превысила 500 тысяч рублей.
Двое подозреваемых взяты под стражу, один находится под домашним арестом. Остальные злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
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