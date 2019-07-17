Расследования 17.07.2019 11:11
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17.07.2019 11:11
Кассационная инстанция Волгоградского областного суда сегодня постановила отправить дело доктора Марсело Нтире, пластического хирурга, осужденного за гибель пациентки, на новое рассмотрение. Как сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, суд постановил также освободить хирурга из-под стражи. В настоящее время, напомним, он отбывает наказание в колонии общего режима. Во время нового разбирательства Нтире будет находиться под подпиской о невыезде. Он участвовал сегодня в судебном заседании по видеоконференцсвязи.
Напомним, кассационную жалобу защиты врача на рассмотрении волгоградских служителей Фемиды направил Верховный Суд РФ. Как ранее сообщало информагентство, в июне прошлого года руководителя клиники “Изабелла” Центральный районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней пациентки во время операции по коррекции подбородка. Суд также обязал медика выплатить миллионную компенсацию родственникам погибшей. Такой приговор не устроил ни самого Марсело Нтире, ни родственников погибшей девушки. Рассматривая апелляцию, Волгоградский областной суд несколько усилил наказание, добавив к уже назначенному трехлетний запрет на занятие медицинской деятельностью.
Трагедия произошла в ноябре 2016 года. После введения анестетиков у нее началась острая аллергическая реакция и развился анафилактический шок. Вызвали “скорую помощь”, но пациентка скончалась до приезда “неотложки”. По мнению следствия, к трагедии привели несколько обстоятельств. Так, в клинике не было своего штатного врача анестезиолога-реаниматолога, не был собран полный анамнез жизни девушки - не выяснилось наличие у нее хронического заболевания, из-за которого ей нужно было пройти полное медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.
Сам Марсело Нтире на суде заявлял, что требования приказа Минздрава, регламентирующие наличие в медучреждении анестезиолога-реаниматолога, на его клинику не распространяются. Как уточнил информагетству адвокат врача Давид Атанесян, они смогли получить официальное подтверждение, однако суд, при рассмотрении дела, его не учел. Также Марсело Нтире настаивал на том, что все необходимые процедуры были проведены: до пациентки довели информацию и о возможных рисках, и о других способах коррекции подбородка. К тому же сама Мария Делюкина была студенткой пятого курса медицинского университета и, в отличии от обычных пациентов, была более осведомленной в данных вопросах.
По словам адвоката, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, так как признал доводы защиты обоснованными и подтвержденными материалами дела.
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