Выборы

«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем

Выборы 15.07.2019 16:41
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15.07.2019 16:41



Избирком Волгоградской области готовится приступить к регистрации первых кандидатов в губернаторы. Начиная с завтрашнего дня и до 24 июля выдвиженцев ждут в комиссии с пакетом документов. Помимо прочих бумаг участники выборов должны предоставить 228 подписей депутатов представительных органов в свою поддержку. Так называемый муниципальный фильтр обязывает претендентов на пост главы региона заручиться поддержкой 5% народных избранников не менее чем в 29 муниципальных образованиях области из 38.  
У кого из кандидатов процесс сбора подписей идет как по маслу, кто «не парится» вовсе или считает эту миссию невыполнимой и какой ответной благодарности за свой автограф ждут отдельные депутаты – «Высоте 102» рассказали сами кандидаты и собеседники в реготделениях партий. 



Как минимум у одного участника выборов проблем с преодолением муниципального фильтра нет и быть, по идее, не может. Это действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По сведениям информагентства из реготделения «Единой России», кандидат от партии власти может стать первым, кто уже в ближайшие дни принесет в избирком документы на регистрацию.
Без сучка и задоринки, похоже, идет предвыборная кампания и у выдвиженца от «Справедливой России» Сергея Полищука. 62-летний председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России готовится успешно пройти регистрацию в избиркоме. Лидер реготделения «СР» Дмитрий Калашников подтвердил информагентству, что подписи собраны и в ближайшее время будут направлены в облизбирком. «Конечно, муниципальный фильтр – это головная боль для любой партии. Да, нам пришлось обращаться за помощью не только к депутатам-справедливороссам, но и к  представителям других партий, с которыми есть хорошие личные отношения», - пояснил Калашников. 
Выдвиженец от партии «Национальный курс» Владимир Поляков не стал скрывать, что процесс идет со скрипом. «Скорее всего, у нас не получится собрать подписи. Но мы не теряем надежды», - говорит партиец. - Подписи должны нотариально заверяться, на что нужны деньги. Поэтому пока мы подписные листы не заполняли. Устное согласие на поддержку от некоторых депутатов получили. Но это только 15% от необходимого объема подписей». Кандидат признался, что в преодолении муниципального фильтра рассчитывает на содействие одной партии – «Единой России». «Мы опираемся на патриотов, которые поддерживают президента Путина и выступают за суверенитет страны. По сути, у нас надежда только на партию власти", - заявил Поляков.
Кандидат  в губернаторы от КПРФ Алексей Буров в беседе с корреспондентом «Высоты 102» выразил уверенность в том, что необходимое количество подписей хорошего качества в установленный срок будут собраны. «Почти ¾ мы уже собрали. Надеюсь, что в начале этой недели завершим процесс», - пояснил коммунист. 
Депутат Котовской райдумы Владимир Рублев, выдвинутый в губернаторы от ЛДПР, уже в этот четверг, 18 июля, намеревается подать документы на регистрацию. Все 228 подписей депутатов у кандидата в кармане. Особых сложностей, по его словам, с их сбором не возникло. «Силами только своих коллег мы обойтись не могли. Обращались к другим партиям – в том числе, «Справедливой России» и «Родине», - говорит Рублев.


С кандидатом от партии «Ветераны России» Виктором Левчуком информагентству связаться не удалось. Не доступен для звонка как по рабочему думскому, так и по личному номеру и Эдуард Давыдовский. Депутат облдумы, избранный от «ЕР», в главы региона баллотируется от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Удивительно, но председатель правления реготделения этой политической силы Евгений Кареликов ситуацией абсолютно не владеет. «По вопросу сбора подписей обращайтесь к Давыдовскому. Только он может вам пояснить. Я не в курсе. Возможно, он в отъезде», - деликатно пояснил партиец в телефонном разговоре с корреспондентом «Высоты 102». В регпарламенте, членом которого пока еще является Давыдовский, в разгаре сезон отпусков. Не исключено, что на курорте теоретически может находиться и кандидат в губернаторы. Озабочен ли он в принципе вопросом сбора подписей – остается только гадать.
Не до отдыха сейчас кандидату от «Яблока» Дмитрию Любитенко. У него на руках только 8 подписей, еще о 20-ти устно «с полей» сообщают его волонтеры. «Объехать всю область сложно технически и логистически», - объясняет Любитенко. «Яблочник» посетовал на то, что во многих муниципалитетах все подписи уже розданы. Кандидат не исключает, что его оппоненты могли намеренно собрать большее количество депутатских автографов, чем требуется законом. Некоторые нардепы, по словам Любитенко, даже просили деньги взамен на свою поддержку. «К сожалению, такие факты были. Но это идет в разрез с требованием законодательства», - заключил кандидат.
Выборы губернатора Волгоградской области пройдут 8 сентября. На прошлых досрочных выборах в сентябре 2014 года за пост высшего должностного лица региона боролись четыре человека. Победу одержал Андрей Бочаров, получив 88,5% голосов. На втором месте оказался тогдашний лидер реготделения «Справедливой России» Олег Михеев (4,5%), который в настоящее время скрывается от следствия. Кандидат от ЛДПР, на тот момент являвшийся депутатом Госдумы, Дмитрий Литвинцев набрал 2,4% голосов. Почти столько же получил представитель фейковой партии КПСС Олег Булаев (2,3%). 

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