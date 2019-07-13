Спорт

«Под тоннами воды»: футбольный матч на «Волгоград Арене» начинается в экстремальных условиях

Спорт 13.07.2019 19:02
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13.07.2019 19:02


Обрушившийся на Волгоград ливень добавил экстрима футболистам и болельщикам, собравшимся сегодня на “Волгоград Арене”, чтобы посмотреть встречу волгоградского “Ротора” и ивановского “Текстильщика”, сообщает ИА “Высота 102”. На трибунах находятся, можно смело сказать, самые стойкие любители футбола. На поле стадиона льются потоки воды, а снаружи некоторые ливневки уже превратились в фонтаны.

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