«Задыхались, как живые»: в Волгоградской области в конкурсе песчаных фигур победили рыбы





Более ста человек стали участниками и активными болельщиками VIII областного конкурса «Фигуры из песка», который прошел в минувшие выходные в природном парке «Цимлянские пески». Победители получили в подарок туристическое снаряжение. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды, по сложившейся традиции конкурс прошел в Чернышковском районе на берегу Цимлянского водохранилища, на зеленой стоянке "Клинки". Для участия в нем собрались команды из Волгограда, Ростова-на-Дону, а также Чернышковского и Суровикинского районов. За два часа они вылепили из песка 11 скульптурных композиций, изображающих водных обитателей здешних мест.

Лучшей, по мнению жюри, стала работа с креативным названием «Чашка маловата». Участники команды «Сурки» из р.п. Чернышковский довольно реалистично изобразили улов удачливого рыбака – крупные особи сазана и карпа возле небольшого относительно пойманной рыбы сосуда.









Отметили члены жюри и скульптуру «Чудо-юдо-рыба-кит» волгоградской команды «Песчаные дюны». Ей единодушно присуждено второе место. Бронзовым призером стала команда из хутора Тормосин Чернышковского района с композицией «Ну вот и встретились!», изображающей дружеское чаепитие с тортом бегемота и дракона.

Авторов лучших песчаных скульптур сотрудники природного парка «Цимлянские пески» наградили ценными призами, а всех без исключения участников и гостей соревнований угостили настоящей "Цимлянской" ухой.



