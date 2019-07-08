Клещи не прекращают атак на жителей Волгоградской области

Здравоохранение 08.07.2019 10:00
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08.07.2019 10:00
Количество пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области продолжает расти. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора, за неделю число покусанных этими насекомыми увеличилось с 1623 до 1745 человек. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 4-х клещах. Зарегистрировано шесть случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
В Волгоградской области продолжается проведение акарицидных обработок мест массового отдыха, территорий размещения летних оздоровительных учреждений, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, пастбищ. Проводится обработка от клещей и сельскохозяйственных животных.
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