Клещи не прекращают атак на жителей Волгоградской области





Количество пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области продолжает расти. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора, за неделю число покусанных этими насекомыми увеличилось с 1623 до 1745 человек. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 4-х клещах. Зарегистрировано шесть случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В Волгоградской области продолжается проведение акарицидных обработок мест массового отдыха, территорий размещения летних оздоровительных учреждений, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, пастбищ. Проводится обработка от клещей и сельскохозяйственных животных.



