Культура

Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верности

Культура 08.07.2019 09:02
696 0
08.07.2019 09:02


Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Сеть книжных магазинов «Читай-город» представляет читателям ИА «Высота 102» подборку «теплых» изданий о семье и любви.
1. "Люди, которые всегда со мной", 16+, Абгарян Н.

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.

2. "Сестры Спринг", 18+, Тодд А.

Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, бунтующая Джо и ветреная Эми – сестры Спринг — непредсказуемые, как природная стихия. Девочки живут на военной базе в Новом Орлеане, дружат, ссорятся, влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, но общие мечты – прожить жизнь яркую и удивительную. Без ошибок это было бы невозможно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть сестры, которые всегда поддержат, оступиться не так страшно.

3. "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения", 16+, Бакман Ф.

Эльзе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее бабушке семьдесят семь, и она тоже непохожа на других бабушек. Ведь мало какой бабушке взбредет в голову флиртовать с полицейским или сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Но бабушка — лучший и единственный друг Эльзы. Каждую ночь они вместе отправляются в Просонье — удивительную страну, где время измеряется вечностями и сказками и никто не должен быть «нормальным». Однажды бабушка уходит в Просонье навсегда, оставляя Эльзе только письма. Их нужно передать тем, у кого бабушка хочет попросить прощения за свои ошибки. Эльзе предстоит узнать, что герои и чудовища живут не только в сказочных королевствах.

4. "И повсюду тлеют пожары", 16+, Инг С.

Это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Автор постоянно меняет ракурс. С.Инг подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.

5. "Клок-Данс", 16+, Тайлер Э.

Жизнь Уиллы Дрейк шла от вехи к вехе. 1967-й: она школьница и пытается как-то примириться с внезапным исчезновением матери. 1977-й: студентке Уилле делают предложение руки и сердца. 1997-й: молодая вдова пытается собрать свою жизнь, разлетевшуюся на осколки. 2017-й: Уилла жаждет стать бабушкой, но не уверена, что это случится.
«Неужели это все? Неужели это и была моя жизнь?», — спрашивает себя Уилла. Она уже смирилась с тем, что мечты ее так и остались мечтами, как вдруг раздается странный телефонный звонок — незнакомец делает ей необычное предложение.
И, не понимая своего внезапного порыва, Уилла мчится через всю страну, чтобы заботиться о молодой женщине, с которой никогда не встречалась, о ее маленькой дочери и их собаке. Это импульсивное решение приведет Уиллу в мир эксцентричных людей, которые относятся друг к другу, как к родственникам, и именно там она неожиданно найдет покой, утешение и исполнение своих желаний.

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город» (www.chitai-gorod.ru)


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)
25.06.2019 14:35
17075 6
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге
12.06.2019 19:46
9894 0
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»
13.06.2019 11:26
7196 13
Культура
08.07.2019 12:05
Культура 08.07.2019 12:05
2765 15 Обсудить

0
Далее
Культура
03.07.2019 16:33
Культура 03.07.2019 16:33
13727 17 Обсудить

0
Далее
Культура
02.07.2019 21:04
Культура 02.07.2019 21:04
4949 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.07.2019 11:39
Культура 02.07.2019 11:39
990 8 Обсудить

0
Далее
Культура
26.06.2019 14:25
Культура 26.06.2019 14:25
4064 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:35
Культура 25.06.2019 14:35
17075 6 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:14
Культура 25.06.2019 14:14
2324 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 08:15
Культура 25.06.2019 08:15
4786 0 Обсудить

0
Далее
Культура
16.06.2019 14:10
Культура 16.06.2019 14:10
5961 0 Обсудить

0
Далее
Культура
13.06.2019 11:26
Культура 13.06.2019 11:26
7196 13 Обсудить

0
Далее
Культура
12.06.2019 19:46
Культура 12.06.2019 19:46
9894 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.06.2019 11:47
Культура 04.06.2019 11:47
6849 0 Обсудить

0
Далее
Культура
01.06.2019 21:41
Культура 01.06.2019 21:41
6590 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.05.2019 12:30
Культура 28.05.2019 12:30
988 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 17:23
Культура 20.05.2019 17:23
12407 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:47
Под Волгоградом главу поселения наказали рублем за нарушения закона о закупкахСмотреть фотографии
17:23
Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде владельцев общепита наказали за слишком долгие "стажировки"Смотреть фотографии
16:45
В центре Волгограда разбирают модные летние террассыСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из ТаджикистанаСмотреть фотографии
15:38
Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области плотина на реке не прошла проверку на безопасностьСмотреть фотографии
14:53
Двое грабителей в Волгоградской области заперли женщину, чтобы украсть овцуСмотреть фотографии
14:40
«Задыхались, как живые»: в Волгоградской области в конкурсе песчаных фигур победили рыбыСмотреть фотографии
14:13
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке сталиСмотреть фотографии
13:12
В списках кандидатов в Волгоградскую облдуму наблюдаются "аномальные явления" Смотреть фотографии
12:55
Сбежавшие из спецшколы в Волгоградской области подростки угнали два автомобиляСмотреть фотографии
12:47
Мост на Волжской ГЭС закрыли для многотонных грузовиковСмотреть фотографии
12:05
Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса ДолинаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой дачеСмотреть фотографии
11:43
Юный спортсмен из Волгограда готовится удивить мир на чемпионате по шахматам в МинскеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде «помиловали» двух воришек за кражу световых фигурСмотреть фотографии
11:24
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровеньСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области около 14% населения живут за чертой бедностиСмотреть фотографии
10:07
В Урюпинске Волгоградской области не разъехались две иномарки, среди пострадавших ребенокСмотреть фотографии
10:04
Несознательные граждане губят драгоценные лотосы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:00
Клещи не прекращают атак на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верностиСмотреть фотографии
08:28
Три человека пострадали и более 100 эвакуированы из горящего общежития в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:45
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогамиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» открыл новый сезон ФНЛ победой над курским «Авангардом» - 3:0Смотреть фотографии
17:50
Хамство, очереди и запись вперед: волгоградцы о плюсах и минусах современной медицины Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалкамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области больше не осталось бракованных домов для переселенцевСмотреть фотографии
11:34
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 