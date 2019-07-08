Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верности





Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Сеть книжных магазинов «Читай-город» представляет читателям ИА «Высота 102» подборку «теплых» изданий о семье и любви.

1. "Люди, которые всегда со мной", 16+, Абгарян Н.





«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.





2. "Сестры Спринг", 18+, Тодд А.





Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, бунтующая Джо и ветреная Эми – сестры Спринг — непредсказуемые, как природная стихия. Девочки живут на военной базе в Новом Орлеане, дружат, ссорятся, влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, но общие мечты – прожить жизнь яркую и удивительную. Без ошибок это было бы невозможно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть сестры, которые всегда поддержат, оступиться не так страшно.





3. "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения", 16+, Бакман Ф.





Эльзе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее бабушке семьдесят семь, и она тоже непохожа на других бабушек. Ведь мало какой бабушке взбредет в голову флиртовать с полицейским или сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Но бабушка — лучший и единственный друг Эльзы. Каждую ночь они вместе отправляются в Просонье — удивительную страну, где время измеряется вечностями и сказками и никто не должен быть «нормальным». Однажды бабушка уходит в Просонье навсегда, оставляя Эльзе только письма. Их нужно передать тем, у кого бабушка хочет попросить прощения за свои ошибки. Эльзе предстоит узнать, что герои и чудовища живут не только в сказочных королевствах.





4. "И повсюду тлеют пожары", 16+, Инг С.





Это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Автор постоянно меняет ракурс. С.Инг подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.





5. "Клок-Данс", 16+, Тайлер Э.





Жизнь Уиллы Дрейк шла от вехи к вехе. 1967-й: она школьница и пытается как-то примириться с внезапным исчезновением матери. 1977-й: студентке Уилле делают предложение руки и сердца. 1997-й: молодая вдова пытается собрать свою жизнь, разлетевшуюся на осколки. 2017-й: Уилла жаждет стать бабушкой, но не уверена, что это случится.

«Неужели это все? Неужели это и была моя жизнь?», — спрашивает себя Уилла. Она уже смирилась с тем, что мечты ее так и остались мечтами, как вдруг раздается странный телефонный звонок — незнакомец делает ей необычное предложение.

И, не понимая своего внезапного порыва, Уилла мчится через всю страну, чтобы заботиться о молодой женщине, с которой никогда не встречалась, о ее маленькой дочери и их собаке. Это импульсивное решение приведет Уиллу в мир эксцентричных людей, которые относятся друг к другу, как к родственникам, и именно там она неожиданно найдет покой, утешение и исполнение своих желаний.





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