Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верности

Культура 08.07.2019 09:02
696 0
08.07.2019 09:02
Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Сеть книжных магазинов «Читай-город» представляет читателям ИА «Высота 102» подборку «теплых» изданий о семье и любви.
1. "Люди, которые всегда со мной", 16+, Абгарян Н.
«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.
2. "Сестры Спринг", 18+, Тодд А.
Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, бунтующая Джо и ветреная Эми – сестры Спринг — непредсказуемые, как природная стихия. Девочки живут на военной базе в Новом Орлеане, дружат, ссорятся, влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, но общие мечты – прожить жизнь яркую и удивительную. Без ошибок это было бы невозможно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть сестры, которые всегда поддержат, оступиться не так страшно.
3. "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения", 16+, Бакман Ф.
Эльзе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее бабушке семьдесят семь, и она тоже непохожа на других бабушек. Ведь мало какой бабушке взбредет в голову флиртовать с полицейским или сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Но бабушка — лучший и единственный друг Эльзы. Каждую ночь они вместе отправляются в Просонье — удивительную страну, где время измеряется вечностями и сказками и никто не должен быть «нормальным». Однажды бабушка уходит в Просонье навсегда, оставляя Эльзе только письма. Их нужно передать тем, у кого бабушка хочет попросить прощения за свои ошибки. Эльзе предстоит узнать, что герои и чудовища живут не только в сказочных королевствах.
4. "И повсюду тлеют пожары", 16+, Инг С.
Это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Автор постоянно меняет ракурс. С.Инг подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.
5. "Клок-Данс", 16+, Тайлер Э.
Жизнь Уиллы Дрейк шла от вехи к вехе. 1967-й: она школьница и пытается как-то примириться с внезапным исчезновением матери. 1977-й: студентке Уилле делают предложение руки и сердца. 1997-й: молодая вдова пытается собрать свою жизнь, разлетевшуюся на осколки. 2017-й: Уилла жаждет стать бабушкой, но не уверена, что это случится.
«Неужели это все? Неужели это и была моя жизнь?», — спрашивает себя Уилла. Она уже смирилась с тем, что мечты ее так и остались мечтами, как вдруг раздается странный телефонный звонок — незнакомец делает ей необычное предложение.
И, не понимая своего внезапного порыва, Уилла мчится через всю страну, чтобы заботиться о молодой женщине, с которой никогда не встречалась, о ее маленькой дочери и их собаке. Это импульсивное решение приведет Уиллу в мир эксцентричных людей, которые относятся друг к другу, как к родственникам, и именно там она неожиданно найдет покой, утешение и исполнение своих желаний.
Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город» (www.chitai-gorod.ru)
Реклама
Популярное по теме
12.06.2019 19:46
9894 0
13.06.2019 11:26
7196 13
Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса Долина08.07.2019 12:05
"Все невозможное - возможно": Дима Билан споет в честь 65-летия Волжского за 5 миллионов рублей03.07.2019 16:33
«Пока я дышу, я иду человеку навстречу»: в Волгограде состоялся вечер памяти певца Дона Евгения Кулькина02.07.2019 21:04
Пенсионеры Волгоградской области создали свой театр02.07.2019 11:39
В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу Ермана26.06.2019 14:25
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)25.06.2019 14:35
Пожарная каланча в Волгограде побелела ненадолго (ФОТОРЕПОРТАЖ)25.06.2019 14:14
В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019»25.06.2019 08:15
Медик как призвание: необычные книги о профессионалах16.06.2019 14:10
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»13.06.2019 11:26
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге12.06.2019 19:46
Как преуспеть во всём: 5 книг для деловых людей04.06.2019 11:47
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды01.06.2019 21:41
«Московская весна A Capella»: Волгоградское агентство в третий раз успешно реализовало в столице крупнейший музыкальный проект28.05.2019 12:30
Волгоградское управление Росимущества заставили повернуться к Ленину20.05.2019 17:23
Реклама