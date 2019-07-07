



В службу «112» пришлось обращаться медикам клинической больницы №12 сегодня ранним утром. Как сообщает ИА «Высота 102», в 03.45 в коридоре административной части здания, расположенного по улице Бажова,2а в Краснооктябрьском районе, задымилась проводка. На улицу были выведены около десятка сотрудников учреждения.

Прибывшая на место пожарная служба ликвидировала задымление. В 5 утра люди смогли зайти вернуться на свои рабочие места. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме.



