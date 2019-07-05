



Уже восемь человек официально заявили о своем желании стать губернатором Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, сегодня документы на выдвижение предоставил руководитель реготделения партии «Национальный курс» Владимир Поляков.

О партии «Национальный курс» известно, что ее возглавляет участник различных акций протеста, сторонник Национального освободительного движения Денис Ганич. В 2018 году он участвовал в выборах мэра Москвы.

Ранее документы в избирком региона для участия в выборах губернатора Волгоградской области подали Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за справедливость») и Виктор Левчук («Партия ветеранов России»).

Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона завершится завтра, 6 июля. Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать 228 подписей депутатов представительных органов власти. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.



