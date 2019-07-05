Под Волгоградом компания юнцов угнала машину





Компанию подростков и юношей, которые катались на угнанной машине, задержали полицейские на посту ДПС под Волгоградом. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду 3 июля в полицию обратились двое жителей одного из хуторов Калачёвского района. Они рассказали, что ночью кто-то угнал припаркованный рядом с домом “ВАЗ-2107” и украл автомагнитолу, аккумуляторы и слил бензин из стоявшего рядом “Volkswagen Venta”. Позднее “семерку” остановили в Светлоярском районе на посту ДПС “Червленый”. За рулем находился 16-летний подросток. Его пассажирами были парни в возрасте от 17 лет до 21 года.

Молодые люди рассказали, что выпили и захотели покататься и решили угнать какую-нибудь машину. Сначала они залезли в иномарку, однако завести ее парням не удалось и они угнали “ВАЗ”. При этом компания решила слить бензин и прихватить все ценное из “Volkswagen”.

Сейчас собранные полицейскими материалы переданы в региональный СУ СК.