Выборы 04.07.2019 13:53
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04.07.2019 13:53
Седьмой по счету кандидат в губернаторы Волгоградской области сегодня представил документы в избирком. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии региона, на пост руководителя области претендует Виктор Левчук, выдвинутый региональным отделением «Партии ветеранов России».
Напомним, ранее о выдвижении в губернаторы региона заявили: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за справедливость»).
Этап выдвижения кандидатов в губернаторы завершится 6 июля. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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