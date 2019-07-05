



Седьмой по счету кандидат в губернаторы Волгоградской области сегодня представил документы в избирком. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии региона, на пост руководителя области претендует Виктор Левчук, выдвинутый региональным отделением «Партии ветеранов России».

Напомним, ранее о выдвижении в губернаторы региона заявили: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за справедливость»).

Этап выдвижения кандидатов в губернаторы завершится 6 июля. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.







