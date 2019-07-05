Расследования 03.07.2019 13:28
22589 47
03.07.2019 13:28
Члены общественной наблюдательной комиссии города Москвы собираются посетить следственный изолятор «Лефортово», где в настоящее время находится экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области, советник председателя СК РФ Михаил Музраев. Как рассказал ИА «Высота 102» ответственный секретарь ОНК города Москва Иван Мельников, поводом для этого стали статьи в прессе, где говорится о проблемах допуска адвокатов Михаила Музраева к своему подзащитному. «Мы всегда реагируем на публикации в СМИ, где сообщается о нарушении прав задержанных, и проверяем эту информацию», - подчеркнул Иван Мельников. - В случае, если факты подтвердятся, наша комиссия будет обращаться к руководству ФСИН, в генпрокуратуру с просьбой проверить факты и устранить нарушения», - пояснил правозащитник.
Напомним, общественная наблюдательная комиссия города Москвы осуществляет общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и оказывает содействие таким лицам. Члены комиссии проверяют, как содержатся заключенные и задержанные в учреждениях ФСИН и в ГУ МВД по Московской области.
Между тем, силовики, хорошо знакомые с особенностями расследования подобных дел, пребывают в недоумении в связи с новостями о невозможности для адвокатов связаться со своим подзащитным. По их мнению, это наводит на мысли, что, мягко говоря, доказательная база в этом деле слаба. Компетентные собеседники считают, что, если бы обвинения в причастности к такому серьезному преступлению как теракт, имели под собой почву, материалы дела могли засекретить. Такая возможность предусмотрена законом. Тогда появляются основания привлекать к делу в качестве защитников только тех адвокатов, кто имеет допуск к подобным материалам. В любом случае, создание искусственных препятствий в общении адвокатов с подзащитным вызывает определенные подозрения.
Напомним, история с адвокатами Михаила Музраева, которые не могут «выбить» свидание со своим подзащитным, стала темой статей уже нескольких федеральных СМИ. Завтра в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба защиты генерал-лейтенанта на избранную меру пресечения в виде ареста. Защита намерена ходатайствовать об ее изменении на любую другую меру, не связанную с лишением свободы. Однако в успех этого мероприятия мало кто верит. Сам Михаил Музраев выдвинутые в его адрес обвинения назвал «фантазиями следователей».
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
65010 0
12.06.2019 05:52
61883 0
10.06.2019 17:45
39859 47
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арест05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
1836 2 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенника05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
987 3 Обсудить
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налогов05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
617 3 Обсудить
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублей05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
835 4 Обсудить
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1737 1 Обсудить
Мосгорсуд в закрытом режиме оставил в СИЗО экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13075 27 Обсудить
Обманувший дольщиков волгоградский застройщик может получить «квартиру» в колонии03.07.2019 14:47
Расследования 03.07.2019 14:47
3289 6 Обсудить
В Волгограде установили, кому принадлежат найденные в карьере останки03.07.2019 10:05
Расследования 03.07.2019 10:05
5451 0 Обсудить
Сотрудница колледжа в Волгоградской области продавала поддельные дипломы02.07.2019 17:52
Расследования 02.07.2019 17:52
3280 0 Обсудить
Глава сельской администрации из Волгоградской области на бумаге "напоила" односельчан02.07.2019 16:23
Расследования 02.07.2019 16:23
1932 2 Обсудить
Экс-пристав из Волгоградской области лишилась свободы за присвоенные 25 тысяч рублей02.07.2019 15:24
Расследования 02.07.2019 15:24
1536 5 Обсудить
Предприниматель из Волгограда рискует лишиться многомиллионного бизнеса из-за "зажатых" налогов02.07.2019 12:29
Расследования 02.07.2019 12:29
2716 4 Обсудить
«Лечится в санатории»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана снова не пришла в суд02.07.2019 10:30
Расследования 02.07.2019 10:30
6858 5 Обсудить
После скандала с вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде уволен директор МУ «Горэколес»02.07.2019 09:33
Расследования 02.07.2019 09:33
7172 17 Обсудить
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков01.07.2019 18:04
Расследования 01.07.2019 18:04
13713 16 Обсудить
Реклама