



Члены общественной наблюдательной комиссии города Москвы собираются посетить следственный изолятор «Лефортово», где в настоящее время находится экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области, советник председателя СК РФ Михаил Музраев. Как рассказал ИА «Высота 102» ответственный секретарь ОНК города Москва Иван Мельников, поводом для этого стали статьи в прессе, где говорится о проблемах допуска адвокатов Михаила Музраева к своему подзащитному. «Мы всегда реагируем на публикации в СМИ, где сообщается о нарушении прав задержанных, и проверяем эту информацию», - подчеркнул Иван Мельников. - В случае, если факты подтвердятся, наша комиссия будет обращаться к руководству ФСИН, в генпрокуратуру с просьбой проверить факты и устранить нарушения», - пояснил правозащитник.

Напомним, общественная наблюдательная комиссия города Москвы осуществляет общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и оказывает содействие таким лицам. Члены комиссии проверяют, как содержатся заключенные и задержанные в учреждениях ФСИН и в ГУ МВД по Московской области.

Между тем, силовики, хорошо знакомые с особенностями расследования подобных дел, пребывают в недоумении в связи с новостями о невозможности для адвокатов связаться со своим подзащитным. По их мнению, это наводит на мысли, что, мягко говоря, доказательная база в этом деле слаба. Компетентные собеседники считают, что, если бы обвинения в причастности к такому серьезному преступлению как теракт, имели под собой почву, материалы дела могли засекретить. Такая возможность предусмотрена законом. Тогда появляются основания привлекать к делу в качестве защитников только тех адвокатов, кто имеет допуск к подобным материалам. В любом случае, создание искусственных препятствий в общении адвокатов с подзащитным вызывает определенные подозрения.

Напомним, история с адвокатами Михаила Музраева, которые не могут «выбить» свидание со своим подзащитным, стала темой статей уже нескольких федеральных СМИ. Завтра в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба защиты генерал-лейтенанта на избранную меру пресечения в виде ареста. Защита намерена ходатайствовать об ее изменении на любую другую меру, не связанную с лишением свободы. Однако в успех этого мероприятия мало кто верит. Сам Михаил Музраев выдвинутые в его адрес обвинения назвал «фантазиями следователей».



