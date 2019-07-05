Удивительно светлого человека - писателя Евгения Кулькина - вспоминали сегодня друзья, близкие, соратники по перу, читатели и почитатели его таланта. Вечер памяти сына донской земли, Почетного гражданина Волгоградской области, первого лауреата премии города-героя Волгограда, Государственной премии Волгоградской области, Имперской премии Союза писателей России, Всероссийской премии «Сталинград» и многих других под названием «И вековую быль вложи в мой тихий голос…» состоялся в волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре, - сообщает ИА «Высота 102».









В зале собрались люди, которые искренне любили и любят этого человека и писателя. Его книги читают в библиотеках и кабинетах власти, известно и о практике семейного чтения, и о том, что в библиотеках, особенно сельских, даже существовали очереди, чтобы заполучить трилогии «Смертный грех» или «Прощеный век», - рассказывали присутствующие на вечере. Яркий, запоминающийся язык произведений изучали студенты ВолГУ, по его книгам писали дипломы и кандидатские диссертации, самобытные слова и выражения входили в состав словарей. И, конечно, все с нетерпением ждали выхода очередной его книги. Буквально накануне его юбилея, до которого он не дожил всего 4 дня, ГУ «Издатель» выпустил роман-эпопею «Мания» из трех книг - «Магия», «Мафия», «Масть». Их презентация также состоялась сегодня. Они - о неимоверной трансформации в душах и умах людей после распада огромной страны. Их не только проиллюстрировал художник, заслуженный работник культуры Владислав Коваль, но и сделал к юбилею друга памятную медаль «Классику русской литературы Евгению Кулькину 90 лет». На сегодняшнем вечере эта награда вместе с книгами были вручены победителям конкурса-фестиваля «Дни казачьей литературы», вдохновителем которого многие годы являлся писатель.





Главной же темой его творчества оставалась история донского казачества. Внук атаманов, он жил среди раздолья образного казачьего языка. «Бузулук, Бузулук, сын Хопра и Дона внук...». О том, как рождались его книги «Последний день лета» и «Знай обо мне все», он сам рассказал с экрана присутствующим в зале. И было ощущение, что вот сейчас сойдет с экрана, спустится в зал и улыбнется: «Послушайте, что я вам сейчас скажу».

Вместе с женой Елизаветой Иванниковой он много лет руководил клубом творческой интеллигенции при Союзе писателей, более 20 лет выпускал литературную газету «Парнас», участвовал в выходе телегостиной клуба. Много писал о Сталинградской битве, военном детстве. Об этом испытании войной - его романы «Святой с минного поля», «Родная кровь», множество стихов, которые вошли во многие его поэтические сборники разных лет. Почти 15 лет преподавал в ВолГУ литературное творчество, был неизменным председателем жюри Всероссийского патриотического конкурса для детей и юношества «Сталинградская сирень - сирень Победы».

На вечере звучали отрывки из его романов, пронзительные стихи, сцены из спектаклей и, конечно, казачьи песни в исполнении ансамбля «Станишники» под руководством Геннадия Боровкова.

У него была мечта – издать библиотеку казака с произведениями писателей – классиков и современных авторов. Он верил, что неиссякаемы родники творчества, что они живут и сейчас в русской душе, - сказал писатель Владимир Овчинцев, которому Кулькин посвятил роман «Волчий сват». Их дружбе - почти полвека.

Протоиерей отец Олег, заместитель губернатора Волгоградской области, председатель областного комитета по культуре Владимир Попков, писатели и поэты, друзья и поклонники его таланта подчеркивали, что писательская память Кулькина была очень глубока, а течение жизни позволяло ему окунуться в вечность, которую дарит нам СЛОВО. Он очень любил жизнь и повторял, что это - тайна тайн. Его неиссякаемое жизнелюбие, юмор, красивая и богатая на события судьба, твердое убеждение, что русская душа перенесет все испытания, говорит о том, что он навсегда останется со своим читателем. И всегда будет идти навстречу им вместе со своими произведениями.



