Расследования 02.07.2019 16:23
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02.07.2019 16:23
Фигуранткой уголовного дела стала глава администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского района. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину подозревают в служебном подлоге. Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, по иску регионального управления Роспотребнадзора администрацию Коммунаровского поселения суд обязал обеспечить питьевой водой местных жителей. Позднее приставам предоставили договор на подвоз воды, якобы заключенный главой сельской администрации с индивидуальным предпринимателем.
Получив договор, пристав окончил исполнительное производство. Однако сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на деле подвоза питьевой воды не было и, соответственно, эти работы не оплачивались. Возбуждено уголовное дело. Расследованием уголовного дела занимаются следователи Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области.
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