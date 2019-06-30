Выборы

Пятый пошел: еще один претендент на пост губернатора явился в избирком Волгоградской области

Выборы 30.06.2019 16:18
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30.06.2019 16:18


Сегодня документы о выдвижении в губернаторы региона в облизбирком представил Дмитрий Любитенко. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе комиссии, он был выдвинут региональным отделением партии «Яблоко». Любитенко некоторое время являлся замглавы администрации Волгограда. В мэрию он пришел из торговой сети "МАН", где работал юристом.
Это пятый по счету претендент на должность главы Волгоградской области, который направил документы в избирком. Ранее были выдвинуты кандидаты от "Единой России" (Андрей Бочаров),"Российской партии пенсионеров за справедливость" (Эдуард Давыдовский), ЛДПР (Владимир Рублев) и КПРФ (Алексей Буров). Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, а именно - собрать 5% подписей депутатов представительных органов региона и (или) избранных глав муниципальных образований. Всего - 228 подписей. 
Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

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